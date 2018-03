Trono Over | anticipazioni registrazione puntata del 5 03 2018

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ritrova il sorriso : il sogno dei fan per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Gemma Galgani - domenica tra ricordi e foto di famiglia (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono Over: Gemma Galgani ha passato una domenica fra ricordi e foto di famiglia, ecco il messaggio condiviso dalla dama nelle ultime ore…(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni Sperti sorprende il pubblico : Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Scandalo Trono Over - pure Sossio scarica dama Melania : 'Poco disponibile' : Entusiasmo is the new "tr***atina". I cavalieri del Trono Over di 'Uomini e Donne" hanno il chiodo fisso. Campioni della categoria "una botta e via" sono Sossio, Giorgio e Riccardo. Ma gli Over sono ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : novità per Giorgio Manetti e una sorpresa per il pubblico(9 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 9 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuove dame in studio per Giorgio Manetti? Sossio Aruta attende il confronto con Melania...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Balli in camera - foto osé - sesso e corna : se al Trono Over di Uomini e Donne succede di tutto : Baci forzati, risse verbali, pecorelle smarrite, foto calienti, Balli in camera: al Trono Over di 'Uomini e Donne' succede di tutto. Anche troppo. Gli ascolti premiano Gemma Galgani, Giorgio, Ida e ...

Tina Cipollari e Gemma ‘molestate’ al Trono Over? È polemica : Trono Over: Gemma Galgani e Tina Cipollari baciate da un corteggiatore L’otto Marzo è la giornata mondiale dedicata alla donna. Oggi, ma anche gli altri giorni, dovrebbe essere celebrata e festeggiata. Purtroppo, secondo il pubblico di canale 5 ciò non è avvenuto al Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Un cavaliere del parterre maschile, Domenico, ha baciato sulle labbra Tina Cipollari, contro la sua volontà. Non solo, sotto ...

UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi nella bufera : pubblico indignato per il bacio di Domenico a Gemma(Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Uomini e Donne /Pubblico furioso con Maria De Filippi : colpa del bacio di Domenico a Gemma e Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Ida e Riccardo : dopo le lacrime arriva il sereno? (8 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 8 marzo 2018 in onda il Trono Over. Ida Platano e Riccardo di nuovo vicini dopo la lite della scorsa settimana? Novità anche per Sossio Aruta(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Chi è Angelo Pisano di Uomini e Donne? Biografia - età e vita privata del Cavaliere del Trono Over : Chi è Angelo Pisano? Il Cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha un nome e un cognome, oltre a un volto che vediamo in onda tre giorni a settimana su Canale 5. E che tantivedono anche molto volentieri: Angelo è uno dei nuovi protagonisti di questa stagione e non è di certo passato inosservato nelle sue prime puntate, perché è davvero un bell'uomo e col tempo abbiamo scoperto che non è solo questo, ma è anche molto simpatico e un uomo buono. ...

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - la dama del Trono Over criticata sul web : Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Sossio Aruta/ Uomini e Donne - al Trono Over ancora rivalità con Riccardo? : Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali al trono over di Uomini e Donne? Una nuova dama è arrivata per conoscere i due cavalieri. L'ex calciatore proverà a riavvicinarsi a Ida?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:47:00 GMT)