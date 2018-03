Tromba d' aria a Caserta Video | 8 i feriti | uno in condizioni gravi

Maltempo - violenta Tromba d'aria nel Casertano : otto feriti - grave un 19enne : Spinte dalla forza del vento, le roulotte si sono schiantate nei pressi del casello di Caserta Sud, con pezzi di lamiera ricaduti sulla carreggiata autostradale: alcune auto sono state colpite e una ...

