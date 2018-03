Trivelle | via libera a ricerche gas nell' Adriatico

Trivelle - via libera a nuove piattaforme in Adriatico/ Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo : Trivelle , via libera a nuove piattaforme in Adriatico . Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo . Le società petrolifere possono continuare ricerche con la tecnica dell'air gun(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...