Tre Italia rimodula Power29

Ai campionati italiani di snowboard 21 medaglie per i ragazzi Trentini : ... Ski Team Altipiani, oro giovani Alessandro Canalia , Ski Team Altipiani, oro aspiranti Petra Basteri , Monti Pallidi, argento asp iranti Petra Basteri , Monti Pallidi, bronzo giovani Sport Invernali ...

Red 2 - Italia 1 / Nel cast John Malkovic. Info sTreaming e trama (oggi - 12 marzo 2018) : Red 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren, alla regia Dean Parisot. La trama del film nel dettaglio.

I convocati verdeoro : Tre gli "italiani" : Ci sono i tre 'italiani' Alisson, Miranda e Douglas Costa nella lista dei 25 convocati del Brasile per le amichevoli contro Russia e Germania del 23 e 27 marzo . Nella lista manca ovviamente l'...

Brasile - anche Alisson convocato da Tite : Tre 'italiani' tra i 25 : Le avversarie da affrontare sono la Russia - che nella competizione sarà paese ospitante - e la Germania campione del mondo di Low che lotterà per confermarsi. Due test fondamentali nel cammino verso ...

Volley : Champions League - partono i PlayOffs 12 - per le Tre italiane andata in trasferta : ROMA- La Champions League entra nella fase dei PlayOffs 12 , turno composto da gare di andata e ritorno al termine delle quali, in caso di parità di punti, occorre disputare il Golden Set, , che vede ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia 14^ dopo Tre giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 6 5 4 15 2 France (FRA) 3 3 3 9 3 Ukraine (UKR) 3 2 4 9 4 Neutral Paralympic ...

Curling - Campionati Italiani 2018 : Trentino Cembra e Dolomiti Cortina vincono gli scudetti! Trionfi di Mosaner e Gaspari : A Cembra (Trento) si sono disputate le Finali Nazionali della Serie A di Curling e sono stati assegnati gli scudetti. Tra gli uomini ha trionfato il Trentino Cembra di Amos Mosaner, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer, tre azzurri che hanno disputato le Olimpiadi di PyeongChang, affiancati da Sebastiano Arman. Tra le donne, invece, affermazione delle Domiti Cortina guidate da Diana Gaspari (fresco bronzo europeo, pronta per i Mondiali) con Valeria ...

Diretta/ Galles Italia (risultato finale 38-14): vincono i Dragoni!

Diretta/ Galles Italia (risultato live 24-7): Dragoni dominano gli azzurri

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA: DOMENICA 11 MARZO ORE 16.00