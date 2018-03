Tre anni di Jobs act |  più contratti a termine e meno licenziamenti

JOHN HOLMES / Il pornoattore moriva Trent'anni fa : nel suo passato anche l'accusa di omicidio plurimo : JOHN HOLMES moriva trent'anni fa, segnando la fine di una carriera in cui ha girato più di 2000 film porno. Ma il suo mito non è mai venuto meno, ispirando film e canzoni.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Treviso - perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato : Andrea muore a 23 anni : Andrea Vanin, 23enne di Quinto di Treviso, stava tornando a casa da una serata con gli amici quando con la sua auto è finito fuori strada andando a schiantarsi prima contro un albero e poi finendo in un fossato. È morto sul colpo. Sul luogo gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill/ Barbara d’Urso : “Fotografato menTre fa pipì! Vi sembra normale?” : Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:06:00 GMT)

Usa - narcotizza i bimbi del suo asilo nido e li abbandona menTre va ad abbronzarsi : condannata a 21 anni : Omettendo di dire che quella fascia oraria era quella in cui lei usciva per andare a dedicarsi allo sport e al suo look mentre i bimbi restavano completamente soli. Una volta smascherata e arrestata, ...

Iva - rischio aumento. Ma poTrebbe costarci molto caro : 23 miliardi di consumi in meno in 3 anni : PIL A rischio FRENATA Le conseguenze sulla crescita della nostra economia sarebbero significative . In particolare, sulla base delle relazioni storiche si stima una riduzione della crescita in ...

Annientamento : il film con Natalie Portman dal 12 marzo in sTreaming su Netflix : Natalie Portman , ma non solo. « Annientamento », disponibile in streaming su Netflix a partire dal 12 marzo, è un film di fantascienza tratto dal primo capitolo della «Trilogia dell'Area X» di Jeff VanderMeer e tra i protagonisti vanta anche Oscar Isaac, Jennifer ...

IVA : allarme di Confesercenti - -23 miliardi di consumi in Tre anni : La Confesercenti, l'associazione dei piccoli commercianti, ha sul proprio sito istituzionale pubblicato un'approfondita simulazione e analisi del possibile impatto della mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia contro l'aumento delle aliquote Iva sui consumi degli italiani. Arrivando a stimare un potenziale calo degli stessi nell'ordine dei 23 miliardi di euro in tre anni. In pratica, quasi 900 euro a famiglia. Non solo, ma ...

Pomezia : maltrattavano bimbi tra 3 e 5 anni - arrestate Tre maesTre | : Le tre donne, ora ai domiciliari, lavorano in una scuola dell'infanzia statale. Sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli ...

Pomezia : maltrattavano bimbi tra 3 e 5 anni - arrestate Tre maesTre : Pomezia: maltrattavano bimbi tra 3 e 5 anni, arrestate tre maestre Le tre donne, ora ai domiciliari, lavorano in una scuola dell'infanzia statale. Sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli di fronte all'intera classe con vessazioni e insulti di vario ...

Kia ed Europa League insieme per i prossimi Tre anni : GRANDE VISIBILITà - "La Uefa Europa League è la piattaforma perfetta da cui partire per coinvolgere da vicino i tifosi di tutto il mondo e migliorare ancora la visibilità di Kia come un marchio ...

Confesercenti lancia l'allarme : Con aumenti IVA 23 mld di consumi in meno in Tre anni : Le conseguenze sulla crescita della nostra economia sarebbero significative . In particolare, sulla base delle relazioni storiche si stima una riduzione della crescita in termini di PIL pari allo 0,3 ...

Allarme Confesercenti : con aumenti Iva -23 mld consumi in Tre anni : Roma, 12 mar. , askanews, Se dovessero scattare, gli aumenti Iva imposti dalle clausole di salvaguardia avrebbero un grave impatto sui consumi, portandoci a perdere nel corso del prossimo triennio 23 ...

Allarme Confesercenti : con aumenti Iva -23 mld consumi in Tre anni : ...5 punti in più per l'aliquota ridotta, che passerebbe dal 10 all'11,5%, e 2,2 punti aggiuntivi per quella ordinaria, che salirebbe dal 22 al 24,2%.Le conseguenze sulla crescita della nostra economia ...

Tre maesTre arrestate a Pomezia : maltrattavano bimbi tra 3 e 5 anni - : Le tre donne, ora ai domiciliari, lavorano in una scuola dell'infanzia comunale. Sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli ...