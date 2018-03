Trapani Arrestati il “re dell’eolico” e altri 10

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (3) : (AdnKronos) - Per il gip Brignone non bastavano gli arresti domiciliari per i quattro indagati, perché da casa avrebbero potuto "influenzare le fonti dichiarative. Oltre a ciò, la crudeltà ampiamente dimostrata non consente di confidare nel fatto che gli indagati si asterranno dal commettere reati d

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (2) : (AdnKronos) - Due operatori, senza sapere di essere ascoltati dalle cimici, parlando di una povera anziana incontinente che continuava a sporcarsi dicevano: "Come si deve fare con questa pazza? Gli si mette un tappo nel culo". E l'altro: "Io oggi non gli do da mangiare, per me può morire". In un alt

Casa riposo lager per anziani a Trapani - arrestati verso il processo : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - verso la richiesta di rinvio a giudizio delle quattro persone arrestate, lo scorso novembre, con l'accusa di avere maltrattato, picchiato e minacciato diversi anziani, ospiti della Casa di riposo 'Rosanna' di Castellammare del Golfo (Trapani). La Procura di Trapani, di

Trapani - violenta la figlia 13enne anche davanti alla madre : arrestati lui e la moglie : Un altro episodio di abusi è stato scoperto a Como, dove la polizia ha arrestato un cinquantenne bresciano per atti sessuali su una bambina di 4 anni

Trapani : inquirenti su genitori arrestati per abusi su figlia - una storia squallida : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Una storia squallida, purtroppo nel nostro lavoro non si finisce mai di raggiungere il fondo. E questa storiaccia lo conferma, ancora una volta". A parlare è uno degli inquirenti che si sono occupati dell'indagine che oggi ha portato all'arresto di un padre e una madr

Trapani : abusi sessuali sulla figlia davanti alla moglie consenziente - arrestati padre e madre : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Un padre avrebbe abusato per mesi della figlia tredicenne e la madre avrebbe assistito in silenzio alle violenze, senza mai denunciare il marito. Solo dopo tempo la piccola vittima, stanca degli abusi e delle violenze, ha deciso di raccontare l'orrore subito ai parenti

Trapani - padre abusa della figlia davanti alla moglie : genitori arrestati : Una 13enne sarebbe stata costretta, per un anno, ad avere rapporti sessuali con il padre nella loro casa di Alcamo , in provincia di Trapani. In alcune occasioni, alle violenze avrebbe partecipato ...

Orrore a Trapani - padre abusa della figlia davanti alla moglie : genitori arrestati : A Trapani una vicenda figlia del degrado sociale: un uomo per un anno ha abusato della figlia con la complicità della moglie che avrebbe anche partecipato ad alcune delle violenze.