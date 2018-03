Toro | Ljajic e De Silvestri in recupero

Toro - spunta una clausola per Ljajic : Secondo Sky Sport , c'è una clausola rescissoria da 25 milioni nel contratto di Adem Ljajic con il Torino. Ecco perché lo Spartak Mosca ha frenato, ma può essere anche una via d'uscita eventuale.

Ljajic ancora fuori. Non c'è posto nel nuovo Toro : Oggi granata con il Benevento: vittoria d'obbligo: il serbo in panchina e sempre più sul mercato Squadra che vince non si cambia, anche quando pareggia. Walter Mazzarri sfida un'antica legge del ...

Mille minuti senza segnare. Il Toro rispolvera Ljajic - ma il serbo può andare via : C'è l'interesse dello Spartak Mosca per il numero 10 granata La primavera non è ancora arrivata, ma per Adem Ljajic è già tempo di uscire dal letargo. Glielo chiede Walter Mazzarri, che ha bisogno del ...