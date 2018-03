Torneo di Viareggio | Kulenovic salva la Juve | Milan ok | pari Viola

Torneo di Viareggio : Kulenovic salva la Juve. Pazza rimonta col Rijeka : 2-2 nel recupero : Inizia con un brivido la Viareggio Cup della Juventus. I bianconeri ringraziano la doppietta di Kulenovic e in pieno recupero rimonta no il Rijeka , avanti per 2-0 dopo venticinque minuti , sorte simile ...

Viareggio Cup - comincia oggi il Torneo 2018 : i talenti da seguire : Prima era noto come Coppa Carnevale, poi come torneo di Viareggio , infine inglesizzato in Viareggio Cup. 70 anni di calcio in Versilia, comunque, 70 anni di giovani da lanciare su uno dei palchi più ...

Torneo di Viareggio 2018 in tv : orari partite in diretta su Rai Sport : Manca ormai poco all'inizio del Torneo di Viareggio 2018, la competizione di calcio giovanile tra le più quotate in ambito europeo. A seguire gli orari delle partite che saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, l'emittente che detiene l'esclusiva dei diritti televisivi. La Viareggio Cup arriva dopo una settimana in cui a tenere banco sarà - per ovvie ragioni - la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex Nazionale azzurro (per ...