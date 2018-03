Torna l' ora legale | quando spostare le lancette

Arte : il mercato Torna a crescere e sfiora i 64 miliardi : ... come testimoniato dalla maggiore presenza nelle classifiche giornalistiche dei principali collezionisti al mondo, dalla crescita dei musei privati soprattutto in Asia e dall'aumento dei ...

Probabili formazioni / Besiktas Bayern Monaco : diretta tv - orario - le notizie live. Torna Thiago Alcantara : Probabili formazioni Besiktas Bayern Monaco: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Visto il risultato dell'andata, possibile turnover pe entrambe le squadre(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Previsioni Meteo - caldo anomalo in tutt’Italia : è già Primavera. Giovedì 15 Marzo Torna il maltempo al Nord - ma le temperature aumenteranno ancora : 1/15 ...

Perché ogni volta che Torna l'ora legale c'è qualcuno che protesta : Da sapere: Nella notte tra il 24 e il 25 marzo bisognerà portare le lancette avanti di un'ora. Bisognerà passare dalle 2 ale 3. Perderemo un'ora di sonno, ma fino al 28 ottobre guadagneremo un'ora di ...

Perché ogni volta che Torna l'ora legale c'è qualcuno che protesta : Mancano ancora due settimane al passaggio all'ora legale, ma è bene prepararsi. Almeno a sentire chi contro questa misura ha ingaggiato una battaglia all'Europarlamento. La decisione sull’abolizione dell’ora legale è, per ora, rimandata. La risoluzione presentata da due europarlamentari, il ceco Pavel Svoboda e la francese Karima Delli – è stata intanto ...

Atletica - Eleonora Giorgi Torna e vince il Memorial Albisetti. Stefano Chiesa ottimo quarto : Eleonora Giorgi ha vinto il Memorial Mario Albisetti, grande classica internazionale della marcia giunta alla 15^ edizione. La 28enne lombarda si è imposta nella 20km con il tempo di 1h30:31: il crono non è dei migliori anche a causa della fitta pioggia che ha colpito la città di Lugano (Svizzera). La primatista italiana era al rientro agonistico a sette mesi di Mondiali conclusi in 14esima posizione. La Giorgi ha preso il largo negli ultimi ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella non riTorna : sta ancora male : Giucas Casella non ritorna (per ora) all’Isola dei Famosi! Giucas Casella è stato il primo ospite della puntata di oggi di Domenica Live, in cui tra le altre cose, ha anche rivelato che non farà ritorno all’Isola, almeno per ora. Barbara d’Urso all’inizio della breve intervista a tu per tu con l’illusionista ha infatti dichiarato che avrebbe fatto vedere ai suoi telespettatori un video esclusivo in cui compariva ...

Ciao primo sole - Tornano i temporali : in Campania nuova allerta piogge : nuova allerta meteo per domani in molte zone della Campania per l'intensità di rovesci e temporali che potranno essere anche repentini ma forti: nell'avviso del centro funzionale sono...

Tra gioie e dolori Torna l'ora legale : il 25 marzo : l'ora legale oltre agli effetti economici positivi ha delle ripercussioni sul nostro organismo che non tutti riescono a smaltire subito

Sora - Torna Bellucci. Reali ancora ai box : Sora - Il Sora Calcio riparte dopo la doppia sosta forzata dovuta al turno di riposo e al maltempo che ha coinvolto la regione Lazio, facendo slittare di una settimana la stagione regolare, che ...

Torna la settimana scienza - laboratori ed esperimenti per tutti : «La divulgazione della scienza, nel Paese e anche qui, si sono diffuse progressivamente in questi anni» ha concluso il professor Angelo Guerraggio , matematico del centro Pristem della Bocconi e noto ...

U&D - Pietro Tartaglione innamorato : 'Quando Rosa Perrotta Torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un figlio' : ROMA - 'Non resisto più senza di lei! Non vedo l'ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio'...

Striscia La Notizia - l’appello di Fabio di Fabio e Mingo : “Fatemi Tornare in tv. Grande Fratello - Isola - va bene tutto - vorrei lavorare” : Parla, parla, parla. Fabio De Nunzio, l’omone muto, l’umarells di Striscia la Notizia, che se n’è stato silenzioso per 18 anni alle spalle del collega Mingo, è un fiume in piena. Scagionato completamente dalla vicenda dei dieci presunti servizi farlocchi, che hanno visto Mingo e la moglie finire rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari per reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione, ora chiede a gran voce un ...