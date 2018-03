Torino in festa | trionfo dei baby nel Trofeo Beppe Viola

Che festa al Mirafiori Motor Village per la prima Coppa Italia della Fiat Torino " : Presenti il sindaco della città e numerose autorità con il marchio Fiat - Tipo è l'Official Car della squadra - eil mondo dello sport accolti da una folla di tifosi

Torino - poliziotti feriti da 'bombe' coi chiodi. Roma - allerta per 4 manifestazioni : Il Viminale: "Fatti gravissimi". Minniti: "Ma non c'è rischio degenerazione politica". Appendino: "Gesto criminale"

Torino - tensione al corteo antifascista contro Casapound. I manifestanti fermati con idranti e lacrimogeni : Immagini degli scontri avvenuti giovedì sera a Torino per il corteo antifascista “Staniamo Di Stefano“, partito dalla stazione di Porta Nuova alla volta dell’hotel in cui il candidato premier di CasaPound aveva indetto una conferenza stampa. I manifestanti hanno incontrato un primo blocco in corso Vittorio Emanuele ed ulteriori blocchi nelle strade limitrofe. Sono stati azionati idranti e lanciati lacrimogeni. L'articolo ...