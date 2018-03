Tom Clancy' s Ghost Recon Wildlands | disponibile l' aggiornamento gratuito New

Ubisoft e HyperX insieme per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six : Ubisoft annuncia una collaborazione con HyperX, la divisione dedicata al gaming di Kingston Technology Company, Inc., per la sponsorizzazione dei tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six. HyperX è partner ufficiale ed esclusivo di headset per i due maggiori eventi del 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six, il Six Invitational a Montreal e i Six Major a Parigi. Il panorama eSports di Tom Clancy's Rainbow Six sta crescendo a livello globale e ...

Tom Clancy’s Jack Ryan - il lancio è super : spot durante il Super Bowl : Per il lancio della sua nuova serie Amazon ha deciso di esagerare (anche rispetto a quando fece invadere New York dai nazisti), per Tom Clancy’s Jack Ryan infatti Prime Video trasmetterà il suo primo spot dedicato ad una serie durante il Super Bowl. Uno spot che sa di evento La finale del campionato di Football Americano è il momento televisivo più seguito della stagione negli Stati Uniti e un passaggio pubblicitario è, oltre ad essere ...

Ubisoft annuncia le nuove edizioni per l'Anno 3 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege : Ubisoft ha annunciato tre nuove versioni di Rainbow Six Siege che supporteranno l'uscita dei nuovi contenuti per l'Anno 3: Advanced Edition, Gold Edition e Complete Edition. Le tre edizioni saranno disponibili dal 13 febbraio 2018, mentre è già disponibile una Starter Edition. Inoltre, in Rainbow Six Siege arriverà anche l'esclusiva collezione Outbreak, disponibile per un periodo limitato. Sarà possibile ottenere i pacchetti della collezione ...