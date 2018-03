Tirreno-Adriatico 2018 | Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione Il diesel

oasport

: C'est fait ! Michal Kwiatkowski remporte Tirreno-Adriatico ?? #lequipeVELO - lachainelequipe : C'est fait ! Michal Kwiatkowski remporte Tirreno-Adriatico ?? #lequipeVELO - SachaModolo : Tirreno-Adriatico finita. Ora si pensa solo ad una cosa, Milano Sanremo. Tirreno-Adriatico is over. Now I think on… - cyclismactu : Tirreno-Adriatico : Michal Kwiatkowski remporte Tirreno #TirrenoAdriatico #Dennis #Kwiatkowski #Caruso -

(Di martedì 13 marzo 2018)doveva testare la gamba alla, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionale. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la preparazione è stata svolta correttamente:deve essere in perfette condizioni fisiche in piena estate, tra quattro mesi quando dovrà essere assoluto protagonista sulle strade del Tour de France, desideroso di replicare la cavalcata del 2014. Il capitano della Bahrain Merida ha comunque dato importanti segnali nel corso di questa settimana e ha fatto capire di essere in crescendo: si sta comportando come un, carbura lentamente per poi ...