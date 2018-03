Tirreno-Adriatico 2018 | Rohan Dennis vince la cronometro finale di San Benedetto A

oasport

(Di martedì 13 marzo 2018) Chiude il cerchio Michal Kwiatkowski che completa il trittico della Primavera italiana nel calendario World Tour. Il polacco del Team Sky, dopo essersi aggiudicato nel 2017 Strade Bianche e Milano-Sanremo, si conferma a proprio agio sulle strade del Bel Paese andandosi a prendere anche il successo nella. Pura gestione per l’ex campione del mondo nel difendere la propria maglia azzurra nellaconclusiva (10 chilometri in quel di Sandel Tronto), vinta da. Il campione australiano della BMC si ripete su un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche. Dopo il trionfo del 2017 arriva la doppietta: parte nelle prime fasi della giornata e timbra il tempo di 11’14”. Favorevole anche il numero di partenza per il corridore oceanico: sfrutta una finestra positiva del meteo per timbrare il proprio tempo eccezionale. Prima il vento, poi ...