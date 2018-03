Tirreno-Adriatico 2018 | Damiano Caruso all’apice della carriera Un podio che vale per un

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis è ancora il più forte - grande prova di Michal Kwiatkowski : Cala il sipario sulla Tirreno-Adriatico con l’australiano Rohan Dennis che vince la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, mentre Michal Kwiatkowski diventa il primo corridore polacco a conquistare la Corsa dei Due Mari. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis 10: dopo un anno il cronomen australiano si conferma ancora il più forte contro il tempo. Si tratta infatti ...

Tirreno-Adriatico 2018 - bicchiere mezzo pieno per Fabio Aru verso il Giro d’Italia. Buone risposte in salita - l’avvicinamento procede : La Tirreno-Adriatico di Fabio Aru può giudicarsi sostanzialmente positiva: ha chiuso in 12esima posizione in classifica generale a 2 minuti dal vincitore Kwiatowski, attardato di appena tre secondi da Vincenzo Nibali e manifestando una condizione fisica in crescita. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha risposto presente nella tappa regina: l’arrivo in salita a Sassotetto lo ha visto assoluto protagonista, è scattato e ha lottato ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il diesel siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionali. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

Tirreno Adriatico - la crono finale cambia il podio Video : La cronometro di San Benedetto del Tronto ha fatto calare il sipario sulla Tirreno Adriatico 2018 [Video]. La corsa è stata condizionata dalla pioggia, che ha risparmiato i primi corridori a partire, tra cui Rohan Dennis che ha conquistato il successo. Tra gli uomini di classifica è andato molto forte Geraint Thomas, che come era ipotizzabile ha scalzato Mikel Landa dal podio finale. Ancor più del gallese ha impressionato però Michal ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Rohan Dennis vince la cronometro finale di San Benedetto. A Kwiatkowski la classifica generale - 2° un ottimo Damiano Caruso : Chiude il cerchio Michal Kwiatkowski che completa il trittico della Primavera italiana nel calendario World Tour. Il polacco del Team Sky, dopo essersi aggiudicato nel 2017 Strade Bianche e Milano-Sanremo, si conferma a proprio agio sulle strade del Bel Paese andandosi a prendere anche il successo nella Tirreno-Adriatico. Pura gestione per l’ex campione del mondo nel difendere la propria maglia azzurra nella cronometro conclusiva (10 chilometri ...

Diretta/ Tirreno Adriatico 2018 7^ tappa : Dennis vince la frazione - Kwiatkowski trionfa nella Due Mari : Diretta Tirreno Adriatico 2018 7^ tappa streaming video e tv: orario e percorso della cronometro di San Benedetto del Tronto, ultima frazione della corsa (oggi)(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:01:00 GMT)