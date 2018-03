Tim | l' azienda conferma 6500 esuberi I sindacati | Pronti alla mobilitazione

Meno di una setTimana all’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone? I piani dell’azienda : Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è sbarcato in Italia oramai da due giorni ma soltanto per i dispositivi no brand. Gli esemplari Vodafone degli ex top di gamma sono tra i più diffusi nel nostro paese e naturalmente sono molti i possessori di queste versioni delle ammiraglie a chiedersi se ci sia da attendere molto per i rilascio definitivo di Android 8.0. Nella giornata di ieri abbiamo fornito un primo feedback proprio dell'operatore in ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape aziendale - i vantaggi per lavoratori e imprese (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 1 marzo. Ape aziendale, i vantaggi per lavoratori e imprese. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Ape aziendale impegno irrevocabile per le imprese (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape aziendale impegno irrevocabile per le imprese. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 febbraio(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:52:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape aziendale - innovazione anche per le imprese (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 febbraio. È entrato in funzione anche l’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 05:09:00 GMT)

ULTimE NOTIZIE/ Di oggi - ulTim'ora : esplosione in un'azienda chimica a Como (8 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: grave incidente in un'azienda chimica a Como. Boom di ascolti al Festival di Sanremo. Napoli, scoppia il caso Younes (8 febbraio)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 01:35:00 GMT)

Avvolto nel mistero LG G7 : le ulTime dichiarazioni dell’azienda sull’uscita : Ci rivolgiamo a quanti attendono la presentazione di LG G7, che, stando agli ultimi rumors, potrebbe saltare il consueto appuntamento annuale del MWC 2018 di Barcellona. Ci ha pensato 'PhoneArena.com' a dare qualche ragguaglio sulla vicenda, riportando anche quelle che sono state le dichiarazioni più recenti di LG in merito alla vicenda: "The successor to the G6 is on schedule and the official name will be announced when the time is right. ...

Milano - operai morti. La tesTimonianza di un lavoratore : “Azienda sempre attenta. Non capisco come sia accaduto” : La testimonianza di uno dei lavoratori dell’azienda Lamina di Milano, che non sa spiegarsi cosa possa essere accaduto. “Da poco – racconta – era stata fatta la manutenzione degli impianti e l’azienda è sempre stata molto attenta e sensibile alla salute dei lavoratori. Non capisco cosa sia potuto accadere”. L'articolo Milano, operai morti. La testimonianza di un lavoratore: “Azienda sempre attenta. ...

Incendio a Lumezzane - azienda va a fuoco : gli ulTimi aggiornamenti : Incendio a Lumezzane, nel Bresciano. Le fiamme sono divampate ieri sera alle industrie Sil-Saleri Italo di via Ruca, un'azienda specializzata nella produzione di sistemi di raffreddamento per auto. Al momento -...