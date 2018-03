The Voice 2018 | arriva il pulsante Blocca coach

The Voice parte il 22 marzo - J-Ax : 'Un inedito Al Bano' : ... scegliendo come giorno di debutto giovedì 22 marzo, facendo così sloggiare "Boss in Incognito" , il docureality sul mondo del lavoro condotto da Gabriele Corsi, e scontrandosi, seppure in casa, con ...

Al Bano sarà il prossimo giudice a The Voice : 'Loredana? Sono felice sia tornata ma non la sposo' : Al Bano è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa e subito ha chiesto di poter non parlare della sua vita sentimentale. Dal prossimo 20 marzo sarà giudice di The Voice con J-Ax e proprio ...

J-Ax e Al Bano duettano a Che tempo che fa prima di The Voice : video in Felicità e Intro : J-Ax e Al Bano duettano a Che tempo che fa in occasione della partecipazione al programma di Fabio Fazio, in onda su Rai 1 domenica 11 marzo. I due artisti condividono il ruolo di giudici nella prossima edizione di The Voice of Italy che inizierà il 22 marzo e a Che tempo che fa hanno parlato per la prima volta in TV dei protagonisti del talent show di prossimo avvio. al termine dell'intervista, Fabio Fazio ha annunciato una sorpresa: J-Ax e ...

Al Bano a The Voice ruba le donne a Francesco Renga - parola di J-Ax : video da Che tempo che fa : Al Bano a The Voice è la novità più stravolgente della nuova edizione del talent show di casa Rai, al via il prossimo 22 marzo. Su Rai1, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, J-Ax e Al Bano presentano il talent show di prossimo avvio e raccontano come si sono conosciuti. Con Francesco Renga e Cristina Scabbia, J-Ax e Al Bano sono due dei giudici di The Voide of Italy 2018, condotto da Costantino della Gherardesca. J-Ax ironizza: "Ci ...

AL BANO CARRISI/ Pronto per The Voice : "Ma non parlatemi di donne" (Che tempo che fa) : Al BANO CARRISI si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a Madre Mia, il docufilm sulla madre.

J-AX/ Favorito come coach vincitore a The Voice of Italy (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche J-AX, che presto rivedremo tra i coach di The Voice of Italy, talent giunto alla quinta edizione

Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre.

The Voice of Italy 2018 - torna il talent show di Rai 2 : data di inizio - novità e giudici della quinta edizione : Martedì 20 marzo prenderà il via la quinta edizione di The Voice of Italy, il talent show musicale in onda su Rai 2. Tante le novità soprattutto l’arrivo di tre nuovi giudici: a prendere posto sulle poltrone rosse infatti ci saranno Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia. Inoltre tornerà come coach, dopo aver preso parte alla seconda e terza edizione, il celebre rapper e discografico milanese J-Ax. Scopriamo a seguire tutto quello che ...

L'Isola dei Famosi fugge da Montalbano ma si scontra con The Voice : A partire dal 20 marzo L'Isola traslocherà nuovamente al martedì per evitare il confronto con Montalbano. Inevitabile però lo scontro con The Voce.

Dopo The Voice - niente Amici di Maria De Filippi per Thomas Cheval contro Einar ma una promessa per l’edizione 2019 : Amici di Maria De Filippi per Thomas Cheval si ferma alla sfida contro il cantante titolare Einar. Nonostante il grande talento riconosciuto da Alex Braga, giudice esterno della sfida, e dal corpo docenti di Amici di Maria De Filippi, Thomas Cheval non ha accesso al programma. A comunicare la decisione della commissione al giovane aspirante concorrente di Amici 2018 è Rudy Zerbi, costretto a ufficializzare la scelta di non consentire al ...

Suor Cristina - "Felice" nuovo disco/ Data di uscita il 23 marzo per la vincitrice di The Voice of Italy : Dopo numerosi annunci e rinvii, esce il prossimo 23 marzo Felice, il nuovo disco di Suor Cristina, mentre il 9 uscirà il primo singolo ecco che cosa ha dichiarato

Rai 2 - palinsesti primavera 2018 : tornano The Voice - Made in Sud - Boss in Incognito ma con meno puntate. Arriva Rocco Schiavone 2 : Rocco Schiavone Il prossimo palinsesto primaverile di Rai 2 si presenta molto ricco tra fiction, programmi di intrattenimento e serie tv americane ormai di casa sulla rete diretta da Andrea Fabiano. Per il prime time spiccano in particolare il ritorno di Rocco Schiavone e Made in Sud, e se il daytime vedrà spopolare il Giro d’Italia, nella seconda serata ci saranno diverse novità tra le quali l’arrivo di Fan Car-aoke, che debuttò con ...

Un nocerino alla corte di sir Tom Jones per il format 'The Voice UK' : Kalon Rae, al secolo Roberto Angrisani, da Nocera Inferiore a 'The Voice UK'. Un nocerino entra nella fase finale del talent inglese per individuare la voce della Regno Unito. Il trentenne Roberto ...

Albano Carrisi "scarica" Romina Power e Loredana Lecciso/ Tour solitario in Australia - torna per The Voice? : Albano Carrisi lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power: in Australia con i figli per un Tour, scappa dalle polemiche e dal gossip. torna per The Voice of Italy?