The Sims Mobile | la vita in uno smartphone

The Sims 4 : in arrivo l'espansione Get to Work : l'espansione Get to Work di The Sims 4 approderà su Xbox One e PlayStation 4 il 20 marzo.Come riferisce Dualshockers, l'espansione ci permetterà di controllare i nostri Sim mentre sono al lavoro. Possiamo essere un medico intento a salvare vite, un investigatore che sta risolvendo un caso o uno scienziato che pianifica le sue folli invenzioni, tutto ciò mantenendo sempre il controllo sulle nostre azioni.The Sims 4 è un gioco di simulazione di ...

The Sims Mobile permette di creare vite virtuali sullo smartphone : The Sims Mobile punta a offrire un'esperienza simile alla versione del bestseller originale in cui sarà possibile crearsi una vita parallela virtuale. Il gameplay permette di creare Sim unici, personalizzabili nell'aspetto e nella personalità, con numerose possibilità di costruire e arredare una perfetta dimora e socializzare con altri Sim. L'articolo The Sims Mobile permette di creare vite virtuali sullo smartphone è stato pubblicato per la ...

The Sims 4 arriva su Final Fantasy 15 Windows Edition : Square Enix Ltd. ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su Final Fantasy 15 Windows Edition. Dal giorno di lancio del gioco, ovvero il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà Final Fantasy 15 Windows Edition su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims 4 da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da ...