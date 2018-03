The Crown | la ' regina' Claire Foy pagata meno dell' attore che interpreta il principe

«The Crown» 3 : arriva il «Dr. House» Hugh Laurie? : Certi personaggi ti si cuciono addosso come le toppe sui jeans, come i bottoni dorati sul doppiopetto. È il caso di Hugh Laurie, che qualsiasi ruolo interpreti e qualsiasi progetti sposi resterà per sempre il dottor Gregory House, bastone alla mano e vicodin nel taschino. Eppure, dalla serie da due Golden Globe e tre Emmy che gli ha dato il successo, ne sono passati di maschere sotto i ponti. Dal pericoloso magnate Richard Roper di The Night ...

L’ex Dr. House Hugh Laurie in The Crown 3 come Principe Filippo al posto di Matt Smith - continua il recast per i nuovi episodi : Ormai sembra quasi fatta per l'arrivo di Hugh Laurie in The Crown 3 nel ruolo del co-protagonista, quello del Principe Filippo: adocchiato dalla produzione sin dal principio per il recast in vista dei nuovi episodi della serie Netflix, sarà quasi certamente lui a prendere il posto di Matt Smith, che nelle prime due stagioni ha interpretato il Principe consorte della protagonista, la regina Elisabetta. Manca ancora l'annuncio ufficiale, in ...

Claire Foy e Stephen Campbell Moore si lasciano : divorzio per la star di The Crown : Ancora un'altra rottura e un altro choc per i fan di attori e attrici. Dopo Jennifer Aniston (ultima in ordine di apparizione), anche per la star di The Crown è arrivato il momento di dire addio al suo adorato marito. Claire Foy e Stephen Campbell Moore si lasciano dopo quattro anni di matrimonio. La notizia è ormai ufficiale e conferma i rumors dei giorni scorsi. A rivelarlo è stata la stessa trentatreenne attrice di The Crown che ha ...

La direttrice del casting di The Crown svela il motivo per cui ha scelto Olivia Colman per sostituire Claire Foy : La seconda stagione di The Crown è ormai archiviata, il che significa che Netflix ha già per la mente solo la terza stagione, che rappresenterà un significativo punto di svolta dal momento che l'intero cast sarà rivoluzionato per seguire la crescita anagrafica e non solo dei protagonisti. Come sappiamo ormai da mesi, sarà Olivia Colman a prendere il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II: l'ingresso nel cast dell'attrice ...

Matt Smith di The Crown diventa Charles Manson nel biopic sul serial killer : tutti i dettagli : Tolti gli abiti regali, Matt Smith di The Crown interpreterà Charles Manson nel film indipendente “Charlie Says”, nuovo progetto cinematografico di Mary Harrown, già dietro la macchina da presa con American Psycho e, più recentemente, con la serie tv L'altra Grace di Netflix. Ad annunciare l'ingaggio è The Hollywood Reporter, che ha confermato anche la giovane attrice Suki Waterhouse nel cast del film nel ruolo di Mary Brunner, una prima ...

Claire Foy di The Crown : «Quando a mio marito hanno diagnosticato un tumore» : Claire Foy e il marito e collega Stephen Cambell Moore, nel corso dell’ultimo anno, hanno combattuto una battaglia segreta contro il cancro. L’attrice di The Crown l’ha raccontato solo adesso, adesso che il peggio è passato. Le riprese della seconda stagione della serie Netflix di successo sono, però, state per lei molto faticose dal punto di vista psicologico. In alcuni momenti, ha rivelato, «non sapevo se sarei diventata una ...

The Crown 3 ci sarà? Il Principe Filippo sarà Paul Bettany? : Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione di The Crown 3, la serie tv dedicata alla vita della Regina Elisabetta The Crown, la serie televisiva dedicata alla vita della Regina Elisabetta si conferma uno dei più grandi successi di Netflix, la compagnia leader mondiale nello streaming di film e serie televisive. Dopo il lancio di tutti i nuovi episodi della seconda stagione i fan cominciano a domandarsi: The Crown 3 ci ...

'The Crown 3' - Paul Bettany verso il ruolo di Principe Filippo" : Dovrebbe essere Paul Bettany ad interpretare il Principe Filippo nella terza stagione della serie tv di successo 'The Crown'. L'attore del Codice da Vinci e della saga degli Avengers dovrebbe prendere ...

Paul Bettany in The Crown 3 al posto di Matt Smith? L’attore in trattative per un ruolo nella serie Netflix : Un altro volto noto del grande schermo si appresta ad entrare nel cast di una delle serie Netflix più acclamate: ci sarà Paul Bettany in The Crown 3? Stando ad alcune voci, l'attore di Avengers sarebbe in trattative per un ruolo nella terza stagione del period drama, ma al momento non ci sono né conferme e né smentite. Se l'accordo andasse a buon film, Paul Bettany in The Crown 3 dovrebbe prendere il posto di Matt Smith nei panni della ...

Dio salvi "The Crown". E la regina : Soffre sapendosi tradita, restando da sola in casa con i figli mentre lui è in giro per il mondo con il suo degno compare, il colonnello Parker (ah, quanti guai!). Fosse una donna normale, o ...