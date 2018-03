Tesoro | collocati oltre 8 | 5 miliardi all' asta BPT

Italia : Tesoro - collocati Bot semestrali per 6 miliardi di euro - copertura a 1 - 57 : A fronte di richieste per quasi 9,4 miliardi, questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro , rapporto di copertura a 1,57, . Il rendimento medio si è attestato al -0,403%, +0,014% in più rispetto al dato precedente. Mercoledì, data ...