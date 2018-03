Tesla vs Lovecraft | Recensione | Trailer e Gameplay

Tesla vs Lovecraft - recensione : Nikola Tesla è stato uno dei geni del ventesimo secolo, seppur tormentato e (soprattutto) contrastato. È stato fisico, ingegnere e impiegò la sua vita nella ricerca di invenzioni ritenute impossibili come il teletrasporto, l'antigravità e i viaggi nel tempo. Chissà come reagirebbe oggi nel sapere che il suo cognome è noto più che altro per una linea di automobili. Howard Phillips Lovecraft dal canto suo viene ricordato come il Re della ...