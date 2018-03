Terremoto | indagato archistar Stefano Boeri per centro polivalente a Norcia Un

Sequestrato il centro di Norcia realizzato dopo il Terremoto - l’architetto Boeri indagato : La struttura progettato dall'architetto in seguito all’emergenza sisma è stata costruita in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. indagato anche il sindaco Alemanno.Continua a leggere

Terremoto AMATRICE - SINDACO PIROZZI INDAGATO/ Accusa di omicidio colposo : solidarietà del presidente Anci : AMATRICE, il SINDACO Sergio PIROZZI INDAGATO per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il TERREMOTO del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:04:00 GMT)

Terremoto Amatrice - sindaco Pirozzi indagato/ Accusa di omicidio colposo : "Ritirarmi? Non scherziamo!" : Amatrice, il sindaco Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il Terremoto del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Terremoto AMATRICE - SINDACO PIROZZI INDAGATO/ Accusa di omicidio colposo : “atto a ridosso delle Elezioni” : AMATRICE, il SINDACO Sergio PIROZZI INDAGATO per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il TERREMOTO del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Terremoto Amatrice - Pirozzi indagato per omicidio colposo/ Sindaco-candidato sotto accusa per crollo palazzina : Amatrice, il sindaco Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il Terremoto del 2016: il candidato alla Regione Lazio sotto accusa, le reazioni(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:17:00 GMT)

Terremoto : Pirozzi indagato per omicidio colposo crollo palazzina : Terremoto: Pirozzi, sindaco di Amatrice, è indagato per omicidio colposo nell’indagine per il crollo della palazzina di Piazza Sagnotti Roma – Sergio Pirozzi, sindaco di... L'articolo Terremoto: Pirozzi indagato per omicidio colposo crollo palazzina su Roma Daily News.

Terremoto ad Amatrice : indagato il sindaco per omicidio colposo : Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è stato attualmente indagato per omicidio colposo perchè reputato colpevole di non aver eseguito dei lavori a nome del Comune proprio sulla palazzina che crollò a seguito del tragico Terremoto del 2016: sotto la palazzina morirono sette persone. Morirono sette persone Tutti ricorderanno quel giorno, il 24 agosto del 2016, quando il Terremoto colpì nella notte la zona di Amatrice in maniera violenta; le ...

Terremoto Amatrice - il sindaco Sergio Pirozzi indagato per il crollo di una palazzina : Roma - Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di piazza Sagnotti in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Insieme a Pirozzi, a quanto apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, risulterebbe indagate altre 7 persone. L'ipotesi di reato contestata è di omicidio colposo. Nel crollo delle palazzine di piazza Sagnotti persero la ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo : Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio, è indagato dalla Procura della Repubblica di Rieti per omicidio e lesioni colpose in relazione al crollo di una palazzina di piazza Sagnotti, in cui morirono 7 persone, durante la prima scossa di Terremoto che investì il Centro Italia il 24 agosto 2016. L’iscrizione nel registro degli indagati del primo cittadino del borgo reatino rientra ...

Terremoto Amatrice - sindaco Pirozzi indagato per omicidio colposo - : L'ipotesi di reato è legata al crollo di una palazzina di piazza Sagnotti in cui persero la vita 19 persone, dopo il sisma dell'agosto 2016. Risulterebbero indagate anche altre 7 persone

Terremoto - il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo : Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è indagato per reati vari tra cui l’omicidio colposo con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. L'articolo Terremoto, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo proviene da Il Fatto Quotidiano.