Terremoto in Emilia : Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni - 9 denunce - : I soggetti denunciati avrebbero ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Le truffe sarebbero state realizzate attraverso false dichiarazioni e false perizie da ...

Terremoto OGGI IN EMILIA ROMAGNA/ Forlì Cesena INGV - scossa M 3.9. Trema pure Rieti (ore 9 : 35 - 6 marzo 2018) : TERREMOTO OGGI, 6 marzo 2018: scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Rieti ad Accumoli. Nella notte una scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì-Cesena (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 3.9 in Emilia Romagna : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ieri sera in Emilia Romagna.

Forte scossa di Terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Terremoto : due scosse ravvicinate nell’Appennino Tosco Emiliano [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia - : La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia : Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Parole chiave: ...

Terremoto - scossa poco prima dell'alba in Emilia : ipocentro a 10 km : Una scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina, poco prima dell'alba, in provincia di Reggio Emilia . Il sisma, avvenuto alle 5.33, è stato localizzato dall'Ingv a 4 km da Castelnovo nè ...

Terremoto in Emilia : epicentro a Castelnovo ne’ Monti [DATI e MAPPE] : 1/4 ...