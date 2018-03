Terremoto Centro Italia | consegnate 2 826 Soluzioni Abitative di Emergenza Sae in 41

Terremoto Centro Italia : comandante dei carabinieri in visita a Norcia : Per la sua prima visita in Umbria, il nuovo comandante dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha scelto Norcia: ha voluto congratularsi personalmente con tutto il personale impegnato nell’area del Terremoto per garantire sicurezza e contribuire alla rinascita dei centri colpiti. Il comandante ha visitato la compagnia e la stazione carabinieri Forestali di Norcia, nei moduli abitativi provvisori. L'articolo Terremoto Centro Italia: ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Montereale : “Momento duro - maggiori danni alle imprese” : “E’ un momento duro in cui ad aver subito maggiori danni sono le imprese: la ripresa delle zone colpite dal sisma non puo’ prescindere dall’occupazione. Abbiamo visto anche dopo la seconda Guerra mondiale come le persone si sono attivate per il lavoro“: lo ha dichiarato il sindaco di Montereale (L’Aquila), Massimiliano Giorgi, a margine dell’incontro odierno con il direttore della Rappresentanza della ...

Terremoto - nuova forte scossa al Centro Italia nella notte : epicentro a Camerino - tanta paura [LIVE] : 1/7 ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

Forte scossa di Terremoto nel basso Tirreno - epicentro proprio sul vulcano sommerso Marsili [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Nuove scosse di Terremoto : torna la paura in Centro Italia : Dopo un periodo con movimenti tellurici impercettibili, in questi giorni l'attività sismica nel nostro Paese è tornata a farsi considerevole. Così sono tornati a galla vecchi timori e paure mai sopite,...

Nuove scosse di Terremoto : torna la paura in Centro Italia : Dopo un periodo con movimenti tellurici impercettibili, in questi giorni l'attività sismica nel nostro Paese è tornata a farsi considerevole. Così sono tornati a galla vecchi timori e paure mai sopite, specie nella popolazione del Centro Italia, già messe a dura prova dagli eventi tristi del recente passato. Scossa di terremoto in Emilia Romagna: zona colpita e magnitudo Partiamo dalla scossa avvertita in Romagna durante le scorse notti, più ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Ad oggi sono stati completati i lavori in 152 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.786 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 41 comuni. In particolare sono 1.227 le casette consegnate nelle Marche, 749 nel Lazio, 641 in Umbria e 169 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 54 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 50 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...

Forte scossa di Terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Terremoto - scossa in Sicilia : epicentro nel Messinese [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia : ulteriori interventi urgenti - firmata ordinanza di protezione civile : Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Al fine di garantire un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, l’ordinanza consente alla Regione Marche l’acquisto di immobili ad uso abitativo da ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 2.661 casette : Ad oggi sono stati completati i lavori in 144 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.661 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 40 comuni. In particolare sono 1.173 le casette consegnate nelle Marche, 738 nel Lazio, 581 in Umbria e 169 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 62 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 49 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...