Terremoto alle isole Eolie | epicentro al largo di Alicudi

Alle origini del Terremoto di Ischia : «Colpa dell'abbassamento del Monte Epomeo» : Cosa ha prodotto il terremoto, di magnitudo 4, che il 21 agosto scorso ha colpito Ischia? La causa principale potrebbe essere il carico esercitato dAlle rocce che formano il blocco del Monte Epomeo...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante Terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Montereale : “Momento duro - maggiori danni alle imprese” : “E’ un momento duro in cui ad aver subito maggiori danni sono le imprese: la ripresa delle zone colpite dal sisma non puo’ prescindere dall’occupazione. Abbiamo visto anche dopo la seconda Guerra mondiale come le persone si sono attivate per il lavoro“: lo ha dichiarato il sindaco di Montereale (L’Aquila), Massimiliano Giorgi, a margine dell’incontro odierno con il direttore della Rappresentanza della ...

Terremoto Norcia : gara per liberare la Basilica dalle macerie : “Sei mesi per liberare dalle macerie la Basilica di San Benedetto di Norcia, ma prima occorre indire la gara per l’affidamento dei lavori, speriamo di poterlo fare gia’ dalla prossima settimana“: lo dichiara Marica Mercalli, soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria. “Per rimuovere l’importante volume di macerie dall’interno della Basilica abbiamo stimato che servira’ circa un milione di ...

La terra trema nel Vicentino : Terremoto alle 20.31 a Villaverla : terremoto di magnitudo 2.1 questa sera, 4 marzo, alle 20:31:08 a due chilometri a Nordovest di Villaverla, nel Vicentino . Il sisma si è verificato a una profondità di 12 chilometri.

Terremoto - Mipaaf : in pagamento 3 - 4 milioni di aiuti straordinari agli allevatori : E’ in corso il pagamento di 3,4 milioni di euro di aiuti straordinari zootecnici aggiuntivi nelle zone terremotate per 3.826 aziende. Con questo pagamento, concordato con gli Assessori regionali di Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, è stata data attuazione al DM del 16 febbraio scorso che ha disposto una integrazione al pagamento precedentemente in favore di 3.776 aziende per 2.499.740 euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche ...

Maltempo - allerta Burian : nelle zone del Terremoto attesi fino a -17°C : Italia paralizzata dall’arrivo del gelido Burian: dopo la neve ora sono le temperature le osservate speciali. Secondo le previsioni nelle zone di Amatrice, Accumoli, e in tutto il cratere del centro Italia colpito dal terremoto del 2016 le temperature sarebbero in procinto di scendere fino a -17 gradi centigradi già nelle prossime ore, quando il vento gelido proveniente dalla Siberia si abbatterà sulle regioni dell’Italia ...

Terremoto - due scosse in provincia di Udine. La più forte alle 9.16. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle...

