Tennis | Venus Williams vince il ' sister act' contro la sorella Serena

Tennis - Indian Wells : Venus Williams batte la sorella Serena. Federer agli ottavi : Il numero uno del mondo , nonché campione in carica , 5 le affermazioni complessive per lui qui: dal 2004 al 2006 e nel 2012 prima del trionfo di dodici mesi fa, , ha superato di slancio il serbo ...

Tennis : Indian Wells - Venus vince il 29º derby delle Williams : LE ALTRE - L'Ucraina Elina Svitolina numero 4 del mondo è stata infatti battuta e eliminata dalla spagnola Carla Suarez Navarro per 7-5 6-3. Fuori anche Sloane Stephens , sconfitta 6-4 6-3 da Daria ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams vince il derby tra sorelle ed elimina Serena! Fuori anche Svitolina e Stephens : Il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells è stato completato nella notte con gli incontri della parte bassa del tabellone. Gli occhi erano tutti per il derby di casa Williams tra Venus e Serena: la vittoria è andata abbastanza agevolmente alla sorella maggiore, che ha vinto 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La partita è durata circa sei game, prima che Venus riuscisse a prendere il volo, facendo il break e chiudendo il primo parziale. ...

Tennis - a Indian Wells c'è il derby Williams : Serena-Venus : 29° episodio : Serena e Venus Williams - 30 titoli Slam in campo , 23 per la prima, 7 per la seconda, - si affrontano stanotte nel terzo turno di Indian Wells nella più incredibile rivalità familiare dello sport. ...

Tennis - Australian Open 2018 : Ostapenko troppo forte per Schiavone. Fuori Venus Williams! : Non basta l'orgoglio a Francesca Schiavone nella giornata inaugurale degli Australian Open femminili, primo Slam del 2018, al via sui campi in cemento di Melbourne. La 37enne milanese, alla ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Eliminata Venus Williams! Vince Seppi - ko Schiavone contro Ostapenko - Lorenzi avanti 2 set a 1 su Dzumhur : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone femminile. Percorsi in salita per Simona Halep e Venus Williams. Angelique Kerber mina vagante : Si è tenuto sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito in attesa di conoscere anche l’esito delle qualificazioni. Sarà un’edizione ricca di incertezze visto che la regina dello Slam, Serena Williams, campionessa del 2017, ha deciso di non partecipare al torneo per motivi legati alla sua preparazione dopo la maternità. Una scelta ...

Australian Open D : Bencic subito contro Venus - Tennis : La numero 1 del mondo Simona Halep aprirà contro Destanee Aiava, per incontrare poi Eugenie Bouchard o Oceane Dodin. L'eventuale terzo turno sarebbe contro Petra Kvitova. La numero due del seeding ...

Tennis - Australian Open 2018 : sorteggio tabellone femminile. E’ subito Venus Williams-Bencic - Schiavone sfida Ostapenko : Si è tenuto questa mattina sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito ed le Tenniste partecipanti, in attesa di conoscere il nome delle qualificate. Simona Halep, testa di serie numero 1, se la vedrà con la wild card Australiana Aiava e dalla sua parte ci sono molte insidie, tra cui Camila Giorgi. La parte alta del tabellone è ...