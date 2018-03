Telecom giù in Borsa | spunta la Cigs

Piazza Affari incerta in avvio : Ftse Mib a 22.743 - 5 punti - +0 - 05% - . Telecom in testa - Ferragamo giù dopo conti : Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, sostenuta da una politica protezionista più blanda del previsto e dalla notizia di un incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano ...

Borsa - Milano è la migliore d'Europa Corrono Telecom e Fca - spread giù : Piazza Affari dimentica l'esito del voto e archivia una seduta sugli scudi, mentre le altre piazze europee chiudono poco mosse. Milano guadagna infatti l'1,75%, tornando a sopra i 22.200 punti, con ...

Cassazione : 'La depressione non è una giustificazione per telefonate hot a carico del datore di lavoro'. Dipendente Telecom licenziato' : La depressione, anche nel caso in cui sia dovuta a comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro, non giustifica chiamate compulsive ai numeri a pagamento da parte del lavoratore che per il suo stato ...

Sciopero oggi 26 gennaio 2018/ Giudici di pace - Poste - Telecom e Ataf : Firenze - autobus fermi (ultime notizie) : Sciopero oggi 26 gennaio 2018: le ultime notizie. Giudici di pace, Poste, Telecom: info e modalità. Si ferma anche Ataf: a Firenze autobus fermi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Sciopero oggi 18 gennaio 2018/ Telecom Italia - Rai e giudici di pace : garantita un'udienza alla settimana : Sciopero oggi 18 gennaio 2018: Telecom Italia, Rai e giudici di pace. Questi ultimi garantiscono un'udienza alla settimana. Braccia incrociate anche nel settore del credito(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:22:00 GMT)