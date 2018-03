Tedesche premium - Mercedes-Benz in vetta anche a febbraio

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) Lacontinua a macinare record commerciali, mentre la BMW tiene il passo e l'Audi non riesce ad accorciare le distanze dalla sue due connazionali. questo il quadro che emerge dai dati di vendita del mese dipubblicati negli ultimi giorni dalle tre Case, da anni alle prese con una continua corsa verso ladel loro segmento di riferimento.Nuovo record per la Stella. La, grazie al lancio di nuovi prodotti, sta registrando ormai da mesi continui record commerciali che l'hanno spinta a riconquistare ladi un segmento per anni monopolizzato dalla sua rivale BMW. La Casa di Stoccarda ha messo a segno ala sessantottesima crescita consecutiva delle vendite globali. In particolare, l'aumento mensile è stato del 6,3% con 163.580 unità commercializzate, mentre nei primi due mesi dell'anno fanno segnare un incremento del 7,4% con ...