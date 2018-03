Team Sky e doping | le rivelazioni di un' inchiesta britannica

Tirreno-Adriatico 2018 : sfida in casa Team Sky tra Kwiatkowksi e Thomas per il trionfo. Damiano Caruso ci prova : Una edizione molto incerta quella di quest’anno della Tirreno-Adriatico: non ci sono state tappe durissime, anche se i ritmi sono stati sempre molto alti e la startlist presentava davvero tantissimi corridori di livello eccezionale. L’assenza di una salita in stile Terminillo (che aveva visto l’anno scorso trionfare il poi vincitore della maglia azzurra Nairo Quintana), assolutamente non paragonabile a Sassotetto, ha mantenuto ...

Moto2 - Moto 3 : Sky Racing Team Vr46 chiude la pre-season a Jerez : Ventesimo Dennis Foggia , 1:47.424, che esordirà a tutti gli effetti nel Campionato del Mondo la settimana prossima in Qatar. Tutto sulle Moto Moto2, primi giri per la Kalex-Triumph Tags: Moto2 , ...

Moto2 - Moto 3 : ultimi test a Jerez per lo Sky Racing Team Vr46 : ROMA - 'I l meteo non ci ha permesso di sfruttare al massimo la tre giorni di test, ma siamo comunque riusciti a fare gran parte del lavoro in programma. In Moto2, abbiamo trovato la giusta strada e ...

David Lappartient : “La Uci aprirà un’inchiesta sul Team Sky per Wiggins. Caso Froome? Decisione difficile prima del Giro d’Italia” : David Lappartient, Presidente della UCI, ha attaccato duramente il Team Sky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradley Wiggins durante il vittorioso Tour de France 2018 e per il noto Caso Chris Froome (non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in ...

Alitalia : SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’ : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale SkyTeam ha lanciato SkyTeam Rebooking, un’innovativa soluzione tecnologica progettata per ridurre i disagi nel caso in cui i viaggi dei clienti subiscano ritardi, cancellazioni o diversioni. Il servizio SkyTeam Rebooking rappresenta una novità assoluta nel settore e ha richiesto più di 5 anni di lavoro per essere sviluppato. Al momento è disponibile in 43 aeroporti, ma nei ...

Alitalia : SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’ (2) : (AdnKronos) – ‘I ritardi e le cancellazioni purtroppo fanno parte dei viaggi, ma con SkyTeam Rebooking stiamo affrontando in modo diretto questo problema per offrire ai nostri clienti servizi più efficienti, soprattutto se durante il viaggio si presentano degli imprevisti”, ha affermato Perry Cantarutti, amministratore delegato di SkyTeam. ‘Le irregolarità nelle operazioni rappresentano per le compagnie aeree un momento ...

Rebooking SkyTeam : nuovo servizio per passeggeri con voli in coincidenza : Teleborsa, - Si chiama Rebooking ed è il nuovo servizio SkyTeam ideato per rendere più semplici i viaggi in coincidenza per i passeggeri delle 20 compagnie che fanno parte l'Alleanza. Un'innovativa ...

Team Sky e doping - le rivelazioni di un'inchiesta britannica : doping nel ciclismo: nuove ombre sul Team Sky L'inchiesta è stata condotta dal 'Comitato britannico per il digitale, la cultura, i media e lo sport'. Il rapporto dedica al # Ciclismo e, più in ...

Accuse a Wiggins e Team Sky : “Aggirate regole antidoping” : Accuse a Wiggins e Team Sky: “Aggirate regole antidoping” Ciclismo scosso da nuove e pesanti Accuse: secondo il comitato parlamentare d’inchiesta, Bradley Wiggins e il Team Sky avrebbero aggirato le regole antidoping in occasione del Tour del 2012 vinto proprio dal ciclista britannico. Wiggins avrebbe assunto il farmaco proibito Triamcinolone con la scusa, ritenuta di […] L'articolo Accuse a Wiggins e Team Sky: ...

Ciclismo - Bradley Wiggins e Team Sky si difendono dalle accuse di doping : “Mai assunto farmaci vietati” : Il mondo del Ciclismo è stato scosso dalle accuse di una commissione parlamentare britannica nei confronti di Bradley Wiggins. La Department for Digital, Culture, Media and Sport ha infatti stilato un report secondo il quale il vincitore del Tour de France 2012 avrebbe assunto sostanze dopanti proprio nel corso della trionfale spedizione transalpina. Il Baronetto si è immediatamente difeso sui social network: “Trovo molto triste che si ...

Ciclismo - accuse a Wiggins e Team Sky : "Aggirate regole antidoping" : Secondo il rapporto della commissione parlamentare britannica, nel 2012 Sir Bradley avrebbe vinto il Tour utilizzando un corticosteroide vietato

Bradley Wiggins/ Doping ciclismo : sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012 : Bradley Wiggins, Doping ciclismo: sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012 da parte della commissione parlamentare inglese che indaga sul Doping(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Team Sky e Bradley Wiggins di nuovo nella bufera : «Superata la linea etica» - : ... oggi è stato pubblicato infatti il rapporto della commissione del Dipartimento per Digitale, Cultura, Media e Sport che ha indagato sulle varie accuse di doping e abuso di farmaci nel mondo sportivo ...

Nuovo scandalo doping travolge il Team Sky : Un Nuovo scandalo doping rischia di travolgere il Team Sky e questa volta colpire anche la Ferazione ciclistica britannica. In un lungo articolo sul Daily Mail si gettano ombre inquietanti sull'...