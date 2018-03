Taxi e auto si scontrano e finiscono fuori strada | morti due bimbi | 11 feriti

Renault porta a Ginevra il Taxi del futuro a guida autonoma : Ginevra, , askanews, -Renault presente in forze al motorshow di Ginevra con una stand che ha messo in mostra il meglio del gruppo automobilistico francese. Ad attirare l'attenzione del pubblico il ...

Guida autonoma - Cina - primi test su strada dei roboTaxi Didi Chuxing : Da alcuni mesi i cinesi della Didi Chuxing hanno iniziato a collaudare i propri prototipi di robotaxi su tracciati di prova appositamente creati per testare il funzionamento delle proprie tecnologie. La corsa alla Guida autonoma ha infatti portato il colosso cinese a investire nello sviluppo dei sistemi driverless per poter concorrere ad armi pari con rivali del calibro di Google, Uber e delle varie case automobilistiche internazionali. La ...

Dubai - arriva il primo Taxi-drone a guida autonoma : Dubai, arriva il primo taxi-drone a guida autonoma L’Ehang 184, totalmente elettrico, può effettuare una salita in verticale di 300 metri e volare per 15 km raggiungendo i 130 km/h Continua a leggere L'articolo Dubai, arriva il primo taxi-drone a guida autonoma sembra essere il primo su NewsGo.

Fca con Google per i Taxi autonomi : Fornirà migliaia di minivan Pacifica a partire dalla fine del 2018. Il servizio testato in 25 città Usa «E' solo l'ultimo segnale del nostro impegno nelle auto a guida autonoma». Sergio Marchionne è ...

FCA e Google collaborano per produrre migliaia di Taxi a guida autonoma : Tenendo da parte il settore dei dispositivi mobili, settore particolarmente proficuo per Google, è noto che la società di Mountain View investa molto in nuove tecnologie. Ad esempio, da un bel po' di anni si parla dei Google Glass, dispositivi per la realtà aumentata che, ad oggi, sono ancora in fase di sviluppo. Un altro settore attualmente in via di sviluppo riguarda le auto a guida autonoma. Si tratta di vetture la cui guida è affidata ...

FCA e Google ancora insieme. Migliaia di Chrysler a Waymo per i Taxi a guida autonoma : Era il 2009 quando la multinazionale Google ha confermato per la prima volta di essere al lavoro su una tecnologia innovativa che avrebbe permesso, in futuro, di creare delle automobili a guida autonoma, in grado di spostarsi senza essere controllate da un essere umano. Da allora sono passati diversi anni, durante i quali questa tecnologia ha fatto passi da gigante, spingendo altri colossi della tecnologia e dell’industria dell’auto ...

Fca fornirà migliaia di minivan a Google per Taxi a guida autonoma : New York, 30 gen. , askanews, Dalla fine del 2018 Fiat Chrysler Automobiles fornirà a Waymo 'migliaia' di minivan ibridi a marchio Chrysler Pacifica dando il suo contributo al lancio da parte della ...