Tare | ' Campionato totalmente falsato'

Lazio-Tare - sfogo contro il Var : “Ci mancano 12 punti - campionato falsato…” : Lazio-Tare- Delusione e tanta rabbia da parte di Igli Tare. Il ds biancoceleste, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha sottolineato tutto il rammarico per i torti arbitrali subiti dai biancocelesti nel corso di questa stagione. “ABBIAMO 12 punti IN MENO…” Igli Tare ha tuonato: “Ci ha tolto come minimo 12 punti, ma anche […] L'articolo Lazio-Tare, sfogo contro il Var: “Ci mancano ...

Lazio - clamoroso Tare : 'Campionato falsato - c'è ipotesi malafede' : 'Campionato falsato'. Queste le parole di Igli Tare , ds della Lazio, al Corriere dello Sport : 'Errori o malafede? Alla Lazio mancano 12 punti, pensate che Immobile a Cagliari secondo l'arbitro ha simulato...'.

Juventus - vittoria o fallimento : l’eliminazione in Champions può porTare ad un contraccolpo clamoroso anche in campionato : Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore della Fiorentina Astori, la Juventus in una situazione psicologica difficile dopo la terribile notizia dovrà scendere subito in campo per la fondamentale gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha pochi risultati a disposizione, deve vincere oppure pareggiare con almeno tre ...

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile sposTare il campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Malagò : 'Astori patrimonio del calcio - rinvio decisione giusta. Il campionato può slitTare di una settimana' : Ci sarà un'autopsia, si accerteranno le situazioni che si sono create, non ho altro da aggiungere se non le condoglianze mie e di tutto il mondo dello sport. Domani c'è una riunione già prevista in ...

Bonucci-Romagnoli - il Milan può conTare sulla coppia di centrali più forte del campionato : Finalmente il vero Bonucci, finalmente il vero Romagnoli. Il Milan è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, successo dopo i calci di rigore contro la Lazio per la squadra di Gennaro Gattuso, adesso l’ultimo atto contro la Juventus con l’intenzione di alzare un trofeo in stagione. Importanti obiettivi anche in campionato ed Europa League, i rossoneri possono pensare anche al quarto posto che vale la ...

Biglietti Juventus-Genoa - Serie A (22 gennaio) : come acquisTare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 50, ed i giallorossi, a quota 21, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 25 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 8 vittorie ed un pareggio in 10 ...

Biglietti Cagliari-Milan - Serie A (21 gennaio) : come acquisTare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Cagliari e Milan, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18.00 nel capoluogo sardo, che vedrà la battaglia sportiva tra i rossoblu, a quota 20, cioè con la media di un punto a partita, ed i rossoneri, a quota 28, reduci dalla vittoria in casa con il Crotone. Il Cagliari ha equamente suddiviso tra casa e trasferta i punti ...

Biglietti Atalanta-Napoli - Serie A (21 gennaio) : come acquisTare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 21 gennaio alle ore 12.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Nella città orobica si sfideranno i nerazzurri, a quota 30 dopo la vittoria in casa della Roma, ed i partenopei, a quota 51, reduci da quattro vittorie consecutive. L’Atalanta in casa ha totalizzato ...

Biglietti Inter-Roma - Serie A (21 gennaio) : come acquisTare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : 1Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Inter e Roma, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo lombardo, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 42, ed i giallorossi, a quota 39, ma con una partita in meno rispetto agli avversari. Sono 23 i punti conquistati in casa dalla Beneamata, grazie a 7 vittorie e 2 pareggi in 10 ...