Tare attacca | ' Var? Il nostro campionato si sta falsando'

Montenegro : ex miliTare anti-Nato attacca ambasciata Usa

D’Alema vs Prodi/ LeU attacca il Pd : “vi turate il naso per voTare Renzi e Casini. M5s? Non sanno governare” : Massimo D'Alema vs Romano Prodi, elezioni 2018: ”lunare pensare che possa vincere il Pd. Sbaglia con Gentiloni perchè così sta votando Renzi". Replica di Renzi e Nencini(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:45:00 GMT)

La grillina Lombardi ora attacca MatTarella : Più incisivo come garante : "Il presidente Mattarella appartiene a quella classe politica che ci ha lasciato il Paese nelle condizioni in cui è. Adesso è figura super partes, e noi lo abbiamo invocato varie volte, in questi due anni di permanenza nel suo ruolo di massima figura di garanzia, prevista a livello costituzionale, quando ci sono state situazioni e provvedimenti che, a nostro avviso, avrebbero meritato maggior attenzione da parte del Presidente della ...

Inter - problema muscolare per Icardi : condizioni dell'attaccante da valuTare : Allarme Mauro Icardi per Luciano Spalletti: nel corso dell'allenamento di questa mattina, infatti, l'attaccante argentino si è fermato per un risentimento muscolare e si sottoporrà nelle prossime ore ...

Un gruppo di uomini armati ha attaccato i soldati di guardia vicino all’accademia miliTare di Kabul - in Afghanistan : Questa mattina un gruppo di almeno quattro uomini armati ha attaccato un posto di guardia vicino all’accademia militare Marshal Fahim di Kabul, in Afghanistan. L’attacco è iniziato intorno alle 5 di mattina ora locale (le 2 di mattina in Italia) The post Un gruppo di uomini armati ha attaccato i soldati di guardia vicino all’accademia militare di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Kakul - attaccata l'Accademia miliTare : 04.56 Uomini armati hanno attaccato la sede dell'Accademia militare di Kabul. Lo riferiscono forze di sicurezza afghane citate dalla France Presse. Secondo quanto riportano i media locali, gli spari sarebbero stati uditi all'ingresso dell'Accademia. Tutte le strade intorno alla struttura sono state chiuse.

Telecomunicazioni - Tim attacca il governo a un mese dalle elezioni : ricorso a MatTarella contro il golden power : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro il golden power, i poteri speciali nelle mani del governo per tutelare asset di interesse nazionale. Di fatto l’azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per il governo di Paolo Gentiloni. E lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l’opinione pubblica è concentrata su argomenti che ...

Elena SanTarelli attaccata sui social lei risponde così : Elena Santarelli ieri sera era ospite al programma di Amadeus “Stasera tutto è possibile”, il programma è registrato e la Santarelli è stata presa di mira sui social alcuni l’hanno accusata di non essere una brava madre, perché in tv piuttosto che vicino al figlio malato. Ovviamente Elena Santarelli si infuria contro alcuni followers dopo le dure accuse ricevute. Qualche settimana ha deciso di raccontare del suo dramma e della malattia del ...

Arrigo morto - Giancarlo attaccato a una macchina : è sceso nel serbatoio per provare ad aiuTare il fratello : Per Arrigo e Giancarlo Barbieri la fabbrica era una seconda casa. I due fratelli sono entrati giovanissimi alla Lamina Spa di Milano. Giancarlo, 61 anni, aspettava la pensione, ma in fabbrica ci andava lo stesso per formare un operaio più giovane. La tragedia di ieri ha cancellato tutto: Arrigo è una delle tre vittime dell'incidente, Giancarlo è in condizioni gravissime, attaccato a una macchina. Ha cercato in tutti i modi ...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d’Urso : “Non andare a voTare è come suicidarsi” : I Cinque stelle? Sono «quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante». Silvio Berlusconi attacca il Moviment...

