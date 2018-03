Tangenti per la costruzione dell' Autostrada Siracusa-Gela | arrestato Astaldi | Presidente

Appalti truccati e Tangenti per l'autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...

Tangenti Eni il pm chiede sei anni per Scaroni : Tangenti mascherate da «mediazioni». Circa 197 milioni di dollari, versati per accaparrarsi i diritti di sfruttamento energetico in Algeria. Operazioni avallate dall'ex numero uno dell'Eni, Paolo ...

Tangenti Saipem in Algeria - pm chiede 6 anni e 4 mesi per ex ad di Eni Paolo Scaroni : Il pm di Milano Isidoro Palma ha chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere per Paolo Scaroni, ex numero uno di Eni, tra gli imputati per corruzione internazionale al processo in corso a Milano con al centro presunte Tangenti pagate in Algeria in cambio di appalti. Chiesti anche 900mila euro di sanzione per la stessa Eni e per Saipem, alla sbarra in qualità di enti, e 8 anni per Farid Noureddine Bedjaoui, fiduciario dell’allora ministro algerino ...

San Giuliano Milanese - Tangenti per centro commerciale : indagato ex sindaco : Gli ex vertici del Comune di San Giuliano Milanese e alcuni imprenditori locali sono i protagonisti dell'inchiesta che ha portato la Guardia di finanza di Lodi al sequestro preventivo di oltre 17 ...

Saipem - pm : 'Tangenti per protezione' : ANSA, - MILANO, 19 FEB - La presunta maxi 'stecca' da oltre 197 milioni di euro versata al ministro dell'Energia algerino Chakib Khelil e al suo entourage in cambio di appalti petroliferi sarebbe ...

Tangenti in cambio di appalti per apparecchi sanitari : 7 arresti - : Sono gli esiti di un'indagine della Procura, dei carabinieri del Noe e della squadra mobile della polizia di Trento, su una presunta organizzazione che operava ai danni dell'azienda sanitaria dell'...

Tangenti per appalti sanità : 7 arresti : ANSA, - TRENTO, 19 FEB - Sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure cautelari di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per due società: sono gli esiti ...

Trento - Tangenti per appalti nella sanità : sette arresti domiciliari e due società interdette : Un’organizzazione con società intestate a prestanome e imprenditori specializzati nella commercializzazione di materiale sanitario, con la connivenza dei dipendenti dell’Azienda sanitaria, che riusciva a gestire e pilotare le forniture di ricambi elettromedicali e di altri materiali. È questo il cuore dell’inchiesta che ha portato il gip di Trento a firmare sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure ...

Rifiuti e Tangenti - l'ira di De Luca da Salerno : «Usano camorristi per ricattarci» : «Siamo impegnati in un lavoro gigantesco. Quando fai queste riforme, i contraccolpi ci sono. Ma andremo avanti a carro armato. Mettiamo in conto resistenze, sabotaggi, persino operazioni, nelle...

Affaire rifiuti - l'accusa della Procura : intese con clan e Tangenti per la campagna elettorale : I clan interessati all'affare dei rifiuti sono gli stessi che hanno utilizzato società fittizie e prestanome per mettere le mani sugli appalti nei più grandi ospedali di Napoli....

Tangenti rifiuti - perquisito De Luca jr. Il padre minimizza : solo effervescenze : Anche Roberto de Luca, assessore comunale a Salerno è indagato per corruzione. Il coinvolgimento sarebbe collegato a un video in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti per lo smaltimento ...

Rifiuti e Tangenti - veleni sul voto : perquisizione notturna a casa di De Luca jr : Agenti della Squadra Mobile e dello Sco hanno eseguito una perquisizione la scorsa notte nell'abitazione e nello studio professionale di Roberto De Luca, assessore comunale di Salerno e figlio del ...

Napoli - corruzione e Tangenti per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

Tangenti per far alzare i prezzi alle medicine durante la crisi : scandalo Novartis scuote la Grecia : Secondo testimoni protetti la società farmaceutica avrebbe pagato 50 milioni di euro a politici di primo piano: l'aggravio per le casse dello stato sarebbe di 23 miliardi. Il premier Tsipras ha proposto una commissione d'inchiesta: "Se avessimo avuto quesi soldi avremmo evitato le manovre lacrime e sangue"