Tangenti per i lavori dell’autostrada | sei arresti tra imprenditori e burocrati a Messina

Messina - Tangenti per lavori sulla Siracusa-Gela : arresti eccellenti : Sei le misure cautelari: ai domiciliari anche Duccio Astaldi, presidente di Condotte Spa. Le accuse, a vario titolo, sono di abuso d'ufficio e corruzione - Il gip di Messina ha disposto l'arresto di 6 ...

Tangenti per la costruzione dell'Autostrada Siracusa-Gela : arrestato Astaldi - Presidente di Condotte : Oltre a Duccio Astaldi, Presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Messina anche il Presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D'Andrea, l'ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto, e il funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano Gaspare Sceusa

Appalti truccati e Tangenti per l'autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...

Tangenti Eni il pm chiede sei anni per Scaroni : Tangenti mascherate da «mediazioni». Circa 197 milioni di dollari, versati per accaparrarsi i diritti di sfruttamento energetico in Algeria. Operazioni avallate dall'ex numero uno dell'Eni, Paolo ...

Tangenti Saipem in Algeria - pm chiede 6 anni e 4 mesi per ex ad di Eni Paolo Scaroni : Il pm di Milano Isidoro Palma ha chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere per Paolo Scaroni, ex numero uno di Eni, tra gli imputati per corruzione internazionale al processo in corso a Milano con al centro presunte Tangenti pagate in Algeria in cambio di appalti. Chiesti anche 900mila euro di sanzione per la stessa Eni e per Saipem, alla sbarra in qualità di enti, e 8 anni per Farid Noureddine Bedjaoui, fiduciario dell’allora ministro algerino ...

San Giuliano Milanese - Tangenti per centro commerciale : indagato ex sindaco : Gli ex vertici del Comune di San Giuliano Milanese e alcuni imprenditori locali sono i protagonisti dell'inchiesta che ha portato la Guardia di finanza di Lodi al sequestro preventivo di oltre 17 ...

Saipem - pm : 'Tangenti per protezione' : ANSA, - MILANO, 19 FEB - La presunta maxi 'stecca' da oltre 197 milioni di euro versata al ministro dell'Energia algerino Chakib Khelil e al suo entourage in cambio di appalti petroliferi sarebbe ...

Tangenti in cambio di appalti per apparecchi sanitari : 7 arresti - : Sono gli esiti di un'indagine della Procura, dei carabinieri del Noe e della squadra mobile della polizia di Trento, su una presunta organizzazione che operava ai danni dell'azienda sanitaria dell'...

Tangenti per appalti sanità : 7 arresti : ANSA, - TRENTO, 19 FEB - Sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure cautelari di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per due società: sono gli esiti ...

Trento - Tangenti per appalti nella sanità : sette arresti domiciliari e due società interdette : Un’organizzazione con società intestate a prestanome e imprenditori specializzati nella commercializzazione di materiale sanitario, con la connivenza dei dipendenti dell’Azienda sanitaria, che riusciva a gestire e pilotare le forniture di ricambi elettromedicali e di altri materiali. È questo il cuore dell’inchiesta che ha portato il gip di Trento a firmare sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure ...

Rifiuti e Tangenti - l'ira di De Luca da Salerno : «Usano camorristi per ricattarci» : «Siamo impegnati in un lavoro gigantesco. Quando fai queste riforme, i contraccolpi ci sono. Ma andremo avanti a carro armato. Mettiamo in conto resistenze, sabotaggi, persino operazioni, nelle...

Affaire rifiuti - l'accusa della Procura : intese con clan e Tangenti per la campagna elettorale : I clan interessati all'affare dei rifiuti sono gli stessi che hanno utilizzato società fittizie e prestanome per mettere le mani sugli appalti nei più grandi ospedali di Napoli....

Tangenti rifiuti - perquisito De Luca jr. Il padre minimizza : solo effervescenze : Anche Roberto de Luca, assessore comunale a Salerno è indagato per corruzione. Il coinvolgimento sarebbe collegato a un video in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti per lo smaltimento ...

Rifiuti e Tangenti - veleni sul voto : perquisizione notturna a casa di De Luca jr : Agenti della Squadra Mobile e dello Sco hanno eseguito una perquisizione la scorsa notte nell'abitazione e nello studio professionale di Roberto De Luca, assessore comunale di Salerno e figlio del ...