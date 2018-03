Tamara Macera in arte Calliope | lancia il suo primo brano su Youtub

quotidianamente

: TAMARA MACERA, IN ARTE CALLIOPE, PRESENTA IL VIDEO DEL SUO PRIMO INEDITO “IN CARTA VERGINE” | VIDEO - Terremarsicane : TAMARA MACERA, IN ARTE CALLIOPE, PRESENTA IL VIDEO DEL SUO PRIMO INEDITO “IN CARTA VERGINE” | VIDEO -

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ uscito da più di una settimana il videoclip diin, una giovane cantante e scrittrice marsicana. Già conosciuta per le sue pubblicazioni in ambito letterario con “ Il naturale processo di eliminazione” e “ Sofia in punta di piedi “, romanzi editi da Valletta Edizioni, ora si apre alle strade della musica con il suo ...inil suosuQuotidianamente.net.