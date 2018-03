Tabellone Champions League | il derby tutto italiano ed il sorteggio da sogno | le

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018), grande impresa per l’Italia che ai quarti di finale potrà contare su due squadre italiane, la Juventus e la Roma, non succedeva da ben 11 anni, adesso le due squadre possono arrivare fino in fondo alla competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha più chance mentre quella di Di Francesco può rappresentare la mina vagante. Ed ai quarti ilpuò regalare proprio lo scontro tra Juventus e Roma, unche sarebbe clamoroso e porterebbe certamente a poter contare su una squadra in semifinale. Ma entrambe hanno le chance per staccare il pass, ilideale per le due italiane? Contro Liverpool e Siviglia, le squadre che almeno sulla carta risultano come le più deboli.Juventus Roma Real Madrid Manchester City Liverpool Bayern Monaco/Besiktas Siviglia Barcellona/Chelsea *non ci sono limitazione, tutte le ...