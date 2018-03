Suzuki Ignis - Debutta l' edizione limitata Ginza

quattroruote

: RT @SuzukiIT: Raggiungi ogni tua meta con il massimo stile. #suzuki #suzukiignis #ignis - square_SZ : RT @SuzukiIT: Raggiungi ogni tua meta con il massimo stile. #suzuki #suzukiignis #ignis - IacopoDeLuca : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 13 marzo 2018) Lapresenta in Italia la serie specialededicata alla, che sarà proposta in soli 100 esemplari in due varianti: 1.2 Hybrid 2WD (18.950 euro) e 1.2 Hybrid 4WD Allgrip (20.450 euro), entrambe con cambio manuale. Bianco e pied-de-poule. Ispirata nel nome al quartiere della moda di Tokyo, lafa della personalizzazione e della ricchezza delle dotazioni il suo tema principale. La carrozzeria è verniciata nell'esclusiva tinta Bianco Artico metallizzato con speciali inserti pied-de-poule applicazioni alle calotte dei retrovisori. Lo stesso tema è ripreso per il rivestimento di tessuto dei sedili, in abbinamento alla ecopelle di colore nero. La plancia propone invece inserti Titanium, mentre il numero di serie dell'esemplare è ricamato in rosso sul poggiatesta del guidatore.Dotazione completa derivata dalla iTop. La Ingisderiva dalla ...