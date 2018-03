Sulle Parlamentarie M5S indagano i pm di Cosenza

M5s - ancora niente dati Sulle parlamentarie. Due casi : candidato in casa da 7 al mese - e la Di Benedetto : Emanuele Dessì, candidato nel Lazio, paga un affitto di meno di otto euro al mese per la casa del comune a Frascati. Se è così non può stare con noi, dice Di Maio. In Sicilia si ritira dalla corsa ...