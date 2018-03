Sulle armi Trump scherzava | di nuovo

Tradita dal governatore - la Nra impugna la legge Sulle armi in Florida : ... che consente a una persona armata di uccidere un presunto aggressore solo in base alla mera percezione di pericolo per la sua incolumità, divenuta famosa in tutto il mondo con l'omicidio di Trayvon ...

Usa - la Nra impugna la legge Sulle restrizioni per le armi in Florida - : La National Rifle Association ha intentato un'azione legale basata su presunte violazioni costituzionali legate al provvedimento recentemente adottato nello Stato americano

Usa - Camera della Florida approva legge Sulle armi : La Camera statale della Florida ha approvato una legge sulla sicurezza nelle scuole che prevede restrizioni sulla vendita di fucili e un programma per armare gli insegnanti. Il testo passa adesso alla ...

Usa - in Oregon stretta Sulle armi : vietate per chi ha precedenti per abusi domestici : Lo stato dell’Oregon ha proibito l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco e munizioni a chi abbia precedenti di violenza domestica o sia sottoposto a ingiunzioni restrittive. Si tratta del primo stato Usa che adotta una legge sul controllo delle armi dopo la strage in Florida del 14 febbraio, quando un ex studente espulso ha fatto fuoco a scuola con un fucile semiautomatico, uccidendo 17 persone. Il progetto è stato approvato dal ...

Svolta di Dick's Sulle armi d'assalto negli Stati Uniti : vietata la vendita ai minori di 21 anni : Svolta nel mondo della grande distribuzione in America: Dick's Sporting Goods, una delle più grandi catene per la vendita di attrezzature sportive, ha deciso di bloccare la vendita nei propri negozi dei fucili d'...

Trump : pistole agli insegnanti ma controlli più rigidi Sulle armi : È polemica sulle misure annunciate dal presidente dopo la sparatoria in Florida. La Casa Bianca tenta un difficile equilibrio fra lobby dei fucili e difesa delle vittime Esplode la battaglia politica sulle armi in America. Da una parte il presidente Trump propone di armare gli insegnati nelle scuole, riaprire i manicomi, contrastare la cultura violenta di videogiochi e film, andando così ...

USA - la proposta choc di Donald Trump Sulle armi per fermare le stragi nelle scuole : USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole Genitori delle vittime e studenti alla Casa Bianca testimoniano dopo l’ennesimo massacro in una scuola (quello avvenuto il giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida). Trump promette più controlli e non esclude l’ipotesi armare gli insegnanti […] L'articolo USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi ...

Stretta di Trump Sulle armi : Washington, 21 feb. (AdnKronos) – Sotto pressione per le reazioni alla sparatoria nel liceo della Florida, Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Dipartimento di Giustizia americano la messa al bando dei bump stocks, meccanismi che modificano le armi semi-automatiche in mitragliatrici automatiche. Citando la sparatoria che ad ottobre ha fatto 58 morti a Las Vegas Trump ha annunciato di aver chiesto l’adozione di direttive e ...

Strage Usa - tweet di Trump Sulle armi : “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...