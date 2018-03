"Su Francesco uno stolto pregiudizio - c'è continuità tra me e lui" : È "uno stolto pregiudizio" considerare Papa Francesco "privo di particolare formazione teologica o filosofica". Il Papa emerito Benedetto XVI difende il pontificato del suo successore, di cui martedì 13 ricorre il quinto anno, e anzi sottolinea che "tra i due pontificati c'è una continuitàà interiore". In occasione della presentazione della collana edita dalla Lev "la ...

Francesco Pacifico - tutte le donne di uno scrittore : «Ogni mio libro è un coming out con la mia famiglia. Prima la religione, poi la vita borghese bohémien. Adesso, le donne». Le donne amate di Francesco Pacifico (Rizzoli, pagg. 320, 22 euro), appena uscito in libreria, è un repertorio a colori delle donne che per il protagonista (che si chiama Marcello, ha fatto il poeta e ora fa l’editor per una grande casa editrice della periferia milanese) hanno significato qualcosa. Si parte da Eleonora ...

“Occhio… “. Francesco Monte e Paola Di Benedetto : scoperto! Una nuova rivelazione incombe sull’Isola dei Famosi e sulla relazione amorosa tra i bei naufraghi. Qualcuno più scaltro se ne è accorto subito : “Pessima…” : Nonostante le polemiche e gli scandali, Francesco Monte sta continuando il suo percorso televisivo. Ultimamente lo abbiamo visto in Furore 2, un sogno che si relaizza per l’ex naufrago, quello della recitazione. Inoltre, è stato protagonista anche di un fotoromanzo girato nella Valnerina per la rivista Grand Hotel. Per non parlare del Tapiro ricevuto da Striscia la Notizia per via di un incontro, ammantato dal mistero, con la sua ex ...

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE/ Papa Francesco apre la Quaresima per Congo e Sud Sudan : GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO per la PACE: Papa Francesco apre il venerdì di Quaresima di oggi 23 febbraio 2018 alle vittime innocenti di Sud Sudan, Congo e di tutto il resto del mondo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:18:00 GMT)

“Bello da morire e dolcissimo”. Tutti con Francesco Monte : il particolare che non sfugge. Splendido e raggiante fa girare la testa. Ma avete notato i tatuaggi? Ce n’è uno dedicato a una donna speciale che vi lascerà di stucco : Purtroppo ha lasciato l’Isola dei Famosi, una ritirata che ha rattristato le fan che purtroppo non potranno più vedere Francesco Monte in costume da bagno. Che disdetta! Ma, sebbene non sia più in Honduras di lui si continua a parlare. Vuoi il ‘caso canne’, vuoi l’incontro di nascosto con Cecilia Rodriguez, l’interesse nei riguardi dell’ex naufrago non è scemato. L’ex tronista di Uomini è Donne è bello come pochi, questo è un fatto ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

“Wow - che tette!”. Michelle - il vestito è troppo hot e la temperatura sale alle stelle. Tutto mentre la telecamera pizzica PierFrancesco Favino - uno sguardo che dice tantissimo : Pure guardare è peccato, dice il saggio. E allora, sebbene si tratti di una quisquiglia da niente, Pierfrancesco Favino è colpevole e peccatore. L’attore, in cui molti hanno rivisto Vittorio Gassman, ha fatto cadere l’occhio dove non avrebbe dovuto. Michelle Hunziker ci ha messo del suo presentandosi con un clamoroso abito brillantinato e scollatura abissale sul generoso seno e Favino c’è cascato in pieno. Durante uno sketch comico ...

“Quando uno è signore…”. Ritorno “social” col botto per Francesco Monte : rientrato in Italia - l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi torna in rete con uno scatto inedito. Riaccendendo - ovviamente - la polemica con Eva Henger : i fan scatenati : A volte ritornano, titolava una famosa raccolta di racconti del maestro dell’horror Stephen King. Un titolo perfetto per il rientro in Italia, attesissimo, di Francesco Monti, uno dei personaggi più attesi all’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi la cui avventura in Honduras si è conclusa con parecchio anticipo rispetto alla tabella di marcia e con modalità che hanno fatto discutere assai gli appassionati del reality show ...

“Morte per te e la tr***”. Choc all’Isola dei Famosi - è il caos. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte che ha deciso di abbandonare l’Honduras spontaneamente - la situazione è diventata insostenibile. E ora c’è addirittura in ballo la vita di qualcuno (che non è Eva Henger). Tremendo : “Ho avuto una settimana difficile – ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno ...

