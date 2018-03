Striscia torna a Porto Empedocle | ponti traballanti e poco sicuri

Striscia LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale. Il buongiorno degli inviati : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera lunedì 12 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Striscia La Notizia - l’appello di Fabio di Fabio e Mingo : “Fatemi tornare in tv. Grande Fratello - Isola - va bene tutto - vorrei lavorare” : Parla, parla, parla. Fabio De Nunzio, l’omone muto, l’umarells di Striscia la Notizia, che se n’è stato silenzioso per 18 anni alle spalle del collega Mingo, è un fiume in piena. Scagionato completamente dalla vicenda dei dieci presunti servizi farlocchi, che hanno visto Mingo e la moglie finire rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari per reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione, ora chiede a gran voce un ...

Striscia la Notizia/ Chiara Squaglia torna a Firenze - Max Laudadio e la merce rubata e rivenduta : Questa sera, venerdì 2 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotta da Ficarra e Picone. Il messaggio di Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 21:00:00 GMT)

Striscia LA NOTIZIA/ Vittorio Brumotti torna a Napoli : il sistema delle telecamere al Rione Traiano (VIDEO) : Questa sera, martedì 20 febbraio, STRISCIA la NOTIZIA torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone, prima dell'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:12:00 GMT)

Striscia la Notizia tapiro d’oro a Francesco Monte : “Dovevi vincere e tornare con Cecilia?” : Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Francesco Monte. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger, rilasciate anche al noto telegiornale satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli è corso alla ricerca dell’ex naufrago. La consegna dell’ambito premio, in onda nella puntata del 12 febbraio 2018 ed in onda su Canale 5 dalle 20:35 circa, però ha dato modo alla trasmissione Mediaset di svelare un altro succulento gossip. ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia - il saluto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia da lunedì 5 febbraio su Canale 5: prendono il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ficarra e Picone a Striscia la notizia 2018 Per il duo comico siciliano si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno […] L'articolo Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia, il saluto di Michelle Hunziker e Gerry ...

