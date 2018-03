Strage Latina | Antonietta trasferita in chirurgia | Sta meglio Assistita da

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...

Strage di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale Video : Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #Cisterna di Latina dal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante ...

Strage di Latina : si è svegliata Antonietta - venerdì il funerale delle figlie Video : Antonietta [Video] Gargiulo, moglie di Luigi Capasso si è finalmente svegliata ed inizia a rispondere agli stimoli. La donna è stata gravemente ferita il 28 febbraio scorso dal marito da cui si stava separando. Dopo lunghi litigi e denunce fatte da Antonietta Gargiulo, Capasso, pazzo di gelosia si è scagliato su Antonietta e sulle figlie che purtroppo non ce l'hanno fatta. Appena arrivata in ospedale, la donna è stata sedata gradualmente dopo ...

“La decisione della mamma”. Strage di Latina : le parole del parroco del paese. Dopo lo strazio dei funerali di Alessia e Martina parla don Livio : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell’uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di ...

La Strage di Latina raccontata in un minuto : In questa puntata "Quarto Grado Files" , la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si concentra sulla strage di Latina . Una storia di violenza familiare finita in tragedia. La mattina del 28 febbraio 2018, a Cisterna di Latina , Luigi Capasso , 44enne appuntato dei ...