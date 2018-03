Strage di Cisterna | Antonietta è fuori pericolo ma ora deve affrontare la realtà

Strage di Cisterna - Antonietta ora sa : oggi i funerali di Alessia e Martina Video : C'erano 15mila persone oggi ai #funerali di Alessia e Martina, le sorelline di 13 e 7 anni uccise lo scorso 28 febbraio in casa a #Cisterna di Latina dal padre, l'appuntato scelto Luigi Capasso che si è poi suicidato. Ma la persona più importante di tutte, la loro mamma #Antonietta Gargiulo, non era presente, perché non poteva esserci. Lei che pure è stata gravemente ferita dal marito, unica superstite della Strage compiuta dall'uomo da cui si ...