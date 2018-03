Strage di Bologna | anche Mario Mori tra testi nel processo a Cavallini

Strage di Bologna - Mambro - Fioravanti e Ciavardini in aula come testimoni : Giuseppe Valerio Fioravanti , Francesca Mambro e Luigi Ciavardini , terroristi condannati in via definitiva per la Strage della stazione di Bologna , saranno di nuovo convocati in tribunale, in un ...

Strage di Bologna - il 21 marzo al via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini - Mambro e Fioravanti : Prosegue il percorso del processo sulla Strage di Bologna in cui è imputato Gilberto Cavallini, ex Nar accusato di concorso in Strage a 38 anni dall’esplosione alla stazione. In vista della prima udienza, il 21 marzo, i pm stanno preparando la lista dei testimoni in cui, stando a Repubblica, compaiono Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva. Ci saranno anche, scrive l’Ansa, Flavia ...