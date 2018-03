Steph Curry | i 30 anni del “Messi” del basket Nba

VIDEO Danilo Gallinari risponde a Steph Curry : che canestro da centrocampo sulla sirena! : Un autentico lampo di classe e talento: Danilo Gallinari, da centrocampo sulla sirena. Il Gallo ha chiuso così il primo tempo della sfida tra Golden State Warriors e i suoi Los Angeles Clippers, riuscendo a rendere meno amaro un primo tempo difficile per la sua squadra, letteralmente sotterrata dalle triple di Steph Curry prima di riuscire a trovare una reazione nella seconda metà della partita. Di seguito il VIDEO dello stupendo canestro ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

NBA - ALL STAR GAME 2018/ Lebron batte Curry 148-145 : James Mvp - Steph tenta miracolo ma le difese sono tornate : Diretta All STAR GAME NBA 2018: team Lebron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. James batte Steph e diventa Mvp, 148-145 il risultato finale. Le difese son tornate(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:05:00 GMT)

NBA - All Star Game 2018 : definite le due squadre. LeBron James sceglie Irving e Durant - Steph Curry con Harden : Le squadre per l’All Star Game NBA 2018 sono state definite. I due capitani, LeBron James e Steph Curry, hanno selezionato i rispettivi compagni, scegliendoli tra gli altri otto titolari, designati dopo il voto che ha coinvolto tifosi, giocatori e giornalisti accreditati, e le riserve, scelte invece dagli allenatori. Sarà Team James contro Team Curry allo Staples Center di Los Angeles, nella prima storica edizione che non vedrà più lo ...

