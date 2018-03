Stefano De Martino svela il dietro le quinte dell’Isola dei Famosi

Stefano De Martino dietro le quinte dell’Isola dei famosi : “In Honduras la felicità è nella condivisione” : Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi, come trascorre il tempo libero in Honduras? Ecco le dichiarazioni al settimanale Chi in edicola da mercoledì 14 marzo. Stefano De Martino e il racconto su Chi dell’Honduras “Quando tornerò a casa avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice […] L'articolo Stefano De Martino dietro le quinte dell’Isola dei famosi: ...

Stefano De Martino e la battuta su Terlizzi : continua la polemica : Stefano De Martino attaccato dopo la battuta su Franco Terlizzi L’ottava puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri sera, lunedì 12 marzo, in prima serata su Canale 5 è stata molto ricca di contenuti e per niente annoiante. La puntata verrà ricordata soprattutto per la furia di Alessia Marcuzzi riversata su Eva Henger che ha “oscurato” la battuta infelice di Stefano De Martino nei confronti di Franco Terlizzi. Arrivati al ...

“Ma stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene chi ride ultimo. Il pubblico contro l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Stefano De Martino/ L'annuncio ai fan e la reazione alla domanda di Silvia Toffanin (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino annuncia un'importante uscita a tutti i fan: un diario di bordo della sua personale esperienza alle Honduras per l'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:37:00 GMT)

“Stefano - hai sentito?”. Toffanin e De Martino - imbarazzo totale in studio. Dopo l’intervista a Emma Marrone - la conduttrice se ne esce con una frase ‘scabrosa’ : pubblico in delirio : Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere ...

Silvia Toffanin stuzzica Stefano De Martino su Emma : la dichiarazione : Verissimo, Silvia Toffanin mette in imbarazzo Stefano De Martino su Emma Marrone Momenti di imbarazzo a Verissimo per Stefano De Martino. Intervenuto in collegamento dall’Honduras, l’inviato dell’Isola dei Famosi è stato stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento Emma Marrone. Prima di collegarsi con il ballerino, la Toffanin ha infatti intervistato la cantante di Amici. E così […] L'articolo Silvia Toffanin ...

Gossip : Belen sempre più 'rotonda' - Stefano De Martino 'scivola' in diretta tv Video : #Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: come l'avra' presa l'ex #Stefano De Martino? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da quando è stata diffusa la notizia della presunta gravidanza della showgirl. Se l'argentina sceglie di restare in silenzio su questo argomento nonostante ci siano più prove a favore del lieto evento, il ballerino fa lo stesso, anzi si trova a dover affrontare una piccola ...

Caduta di stile per Stefano de Martino : la pesante gaffe su Francesca Cipriani Video : Dopo lo scandalo canna-gate, l'#Isola dei Famosi conquista sempre il primo posto nei siti di gossip. Il reality di canale 5, in onda ogni lunedì in prima serata, è condotto dalla bravissima Alessia Marcuzzi e i co-conduttori Mara Venier e Daniele Bossari. I naufraghi, i quali attualmente sono su un'isola deserta, gestiti e tutelati da Stefano De Martino che ha sostituito Stefano Bettarini nel ruolo di inviato. Durante la settima puntata, l'ex ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...