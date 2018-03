Spread Btp Bund stabile a 135

Spread BTP-Bund a 125 punti base - tassi su in Europa. In Giappone scendono dopo Bank of Japan : Oltre ai tassi sui Treasuries Usa - con quelli a 10 anni che superano la soglia del 2,90% dopo la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti, riportando il guadagno maggiore in una ...

Spread Btp chiude in rialzo a 135 punti : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 135 punti base dai 130 di ieri, con un rendimento all'1,97%.

ANSA, - ROMA, 7 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 129,7 punti base dai 132 della chiusura di ieri, con un rendimento all'1,95%. 7 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 7 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 131,1 punti con un rendimento all'1,97%. 7 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 6 MAR - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 132 punti base dai 135 punti di ieri. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all'1,98%. 6 marzo 2018

Spread Btp Bund torna sotto 130 punti : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund torna sotto i 130 punti base, a 128 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro in calo all'1,95%.

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo Spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

Spread Btp/Bund ripiega sotto 140 punti : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund si riduce e torna sotto la soglia dei 140 punti base, a 136 punti. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro é in calo all'1,98%. 5 marzo 2018 ...

Spread Btp-bund chide stabile a 131 : ROMA, 2 MAR - E' stabile a 131 punti base, da 130 di ieri, lo Spread tra il Btp e il Bund nella chiusura del mercato prima del voto di domenica. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,95%.

ANSA, - ROMA, 2 MAR - E' stabile lo Spread tra il Btp e il Bund alle prime battute della giornata sui 130 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,93%. 2 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 1 MAR - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 130 punti dai 132 della chiusura di ieri, con un rendimento in discesa all'1,94% , dall'1,97% di ieri, . 1 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 27 FEB - Lo Spread Btp-Bund scende a 133,5 punti con un rendimento al 2%. 27 febbraio 2018