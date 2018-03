Spotify | la rivolta degli onesti

Blastingnews

: RT @enzomazza: Musica in streaming, la rivolta degli “scrocconi” (italiani) contro Spotify | High Tech | Il Secolo XIX - marcomaestri : RT @enzomazza: Musica in streaming, la rivolta degli “scrocconi” (italiani) contro Spotify | High Tech | Il Secolo XIX - AmePhenix : Musica in streaming, la rivolta degli “scrocconi” (italiani) contro Spotify: - ItaliaStartUp_ : Musica in streaming, la rivolta degli “scrocconi” (italiani) contro Spotify -

(Di martedì 13 marzo 2018)VIDEO, un'applicazione che permette di ascoltare musica in streaming, è ormai famosa tra tutti coloro che posseggono un dispositivo mobile infatti essa registra una media di 160 milioni di utenti attivi, ma negli ultimi giorni è stata oggetto di polemic. L'applicazione è prossima alla quotazione in borsa i gestori hanno deciso di bannare tutti coloro che utilizzano versioni non ufficiali VIDEO a scopo di non pagare, ottenendo comunque tutti i privilegi riservati a coloro che posseggono un'abbonamento. L'applicazione più popolare per ascoltare musica non 'funziona' ed è subito polemica L'applicazione presenta due versioni: una free, gratis ma con la presenza di pubblicita', l'impossibilita' di saltare i brani e la riproduzione casuale come unica opzione e una premium, a pagamento con un costo di circa 10 euro al mese che elimina tutte le limitazioni presenti in quella ...