Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In

Spotify Stations : App Per Trovare - Cercare E Ascoltare Playlist Spotify : Spotify: ora c’è un’app autonoma per Ascoltare solo le Playlist. Ecco Stations, la nuova app di Spotify per Trovare le Playlist generiche di tuo interesse Spotify Stations: Cosa E’, Come Funziona, A Cosa Serve Per ora disponibile solo su Android in Australia, l’app sembra voler sfruttare lo stesso principio di Spotify free mobile per fare nuovi subscribers […]