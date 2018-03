: Spia russa, May accusa Mosca: 'Chiarire entro 24 ore' - repubblica : Spia russa, May accusa Mosca: 'Chiarire entro 24 ore' - RaiNews : Il caso Sergey #Skripal, l'ex spia russa avvelenata a Londra. L'ultimatum di Theresa May a Mosca: 'Entro mezzanotte… - Corriere : Ex spia russa: Lavrov chiede a Londra i campioni del gas nervino. Richiesta respinta -

"Se fosse stato utilizzato gas nervino contro civili in uno dei nostri Stati membri", la questione "dovrebbe essere affrontata da tutti noi e non lasciata alla premier May e al governo britannico. E' una responsabilità collettiva europa". Lo ha detto til vicepresidente della Commissione europea. "Il Consiglio europeo dovrebbe esprimere in termini chiari la piena solidarietà" alla Gran Bretagna."E' di estrema importanza che i responsabili di quanto accaduto vedano che c'è una solidarietà molto forte", conclude.(Di martedì 13 marzo 2018)