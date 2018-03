Spia russa avvelenata | inchiesta su 14 morti sospette Londra aspetta chiarimenti da Mosca

Ex Spia russa avvelenata - che cos’è e come funziona il gas nervino Novichok usato contro Skripal : Secondo il governo britannico, l’ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia sono stati avvelenati con l’agente nervino Novichok, un veleno letale. Il Novichok, il cui nome significa letteralmente “nuovo venuto”, è un’arma chimica composta da potenti e mortali complessi chimici sviluppati per ordine del governo sovietico negli anni ’70 e ’80, alcuni dei quali sarebbero stati usati dall’esercito ...

Spia russa - Timmermans : riguarda tutta Ue : 18.22 "Se fosse stato utilizzato gas nervino contro civili in uno dei nostri Stati membri", la questione "dovrebbe essere affrontata da tutti noi e non lasciata alla premier May e al governo britannico. E' una responsabilità collettiva europa". Lo ha detto til vicepresidente della Commissione europea Timmermans. "Il Consiglio europeo dovrebbe esprimere in termini chiari la piena solidarietà" alla Gran Bretagna."E' di estrema importanza che i ...

Ex Spia russa avvelenata - governo indaga su 14 morti sospette. Trovato morto esule Glushkov - amico di Boris Berezovski : Nel giorno in cui il governo britannico riapre 14 casi di morti sospette, tra le quali quella dell’oligarca Boris Berezovski, a Londra viene Trovato morto un suo amico, Nikolai Glushkov. L’esule russo, fuggì da Mosca verso l’Inghilterra, dove ha ricevuto asilo politico. Il suo cadavere è stato riTrovato nella sua casa londinese nella notte tra lunedì e martedì. Al momento sono ignote le cause del suo decesso. In un colloquio ...

Spia russa : Timmermans - riguarda tutta Ue : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Se del gas nervino fosse stato utilizzato attivamente contro civili in uno dei nostri Stati membri" la questione "dovrebbe essere affrontata da tutti noi e non lasciata alla ...

Spia russa - Londra riapre 14 casi di russi morti : La polizia e i servizi segreti dell'MI5 compiranno nuovi accertamenti sulla morte negli ultimi anni nel Regno Unito di 14 persone, russe o legate in qualche modo alla russia, sulle cui circostanze ...

Tutto sul caso della Spia russa avvelenata : Chi è Sergei Skripal, come e perché è stato avvelenato e cosa farà ora il Regno Unito contro la Russia, spiegato bene The post Tutto sul caso della spia russa avvelenata appeared first on Il Post.

Spia russa : Gb riapre casi su 14 morti - anche Berezovski : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex Spia russa avvelenata - Mosca sfida Londra : indaghiamo con voi - : La Russia rimanda al mittente l'ultimatum sul caso Skripal : respinge l'accusa di esser dietro all'avvelenamento dell'ex spia del Kgb e di sua figlia Yulia e chiede l'accesso alle indagini

Spia russa : presidente Duma - responsabili sono 007 Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spia russa - Lavrov : Mosca non c'entra : 13.05 Dopo che la premier britannica ha detto che l'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal è "chiaramente opera" di Mosca, il ministro degli Esteri russo Lavrov respinge le accuse. "La Russia non ha alcuna relazione con l'avvelenamento di Skripal", ha detto, ma è "pronta a collaborare". May ha annunciato ritorsioni senza risposte russe entro mezzanotte.Lavrov ritorce:Londra ci dia le analisi sul gas nervino. Convocato l'ambasciatore ...

Spia russa : Mosca - non c'entriamo - Londra ci dia analisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Notizie del giorno : Spia russa e politica italiana : Notizie del giorno: ci sarebbe la Russia dietro il tentato omicidio dell’ex spia Sergei Skripal. Ieri la Direzione del PD con le dimissioni accettate di... L'articolo Notizie del giorno: spia russa e politica italiana proviene da Roma Daily News.

Il caso dell'ex Spia russa avvelenata diventa mondiale. Anche Tillerson accusa Mosca - che risponde : "Fake news" : Il caso dell'ex spia russa Sergei Skripal avvelenata insieme alla figlia Yulia a Salisbury, nel Regno Unito, assume proporzioni mondiali. L'ultimo atto, dopo le accuse a Mosca avanzate ieri da Londra, arriva da Washington, dove il segretario di Stato Rex Tillerson ha usato parole molto dure contro il Cremlino, prendendo di fatto la stessa linea di Downing Street. L"avvelenamento dell'ex spia russa nel Regno Unito "è chiaramente opera ...

Il caso Sergey Skripal - l'ex Spia russa avvelenata a Londra. L'ultimatum di Theresa May a Mosca : Convocato l'ambasciatore russo: "Deve spiegare entro la mezzanotte". La replica di Mosca: da May "uno show da circo". Casa Bianca "indignata" e solidale con Londra. La preoccupazione della NATO